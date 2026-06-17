La bella tica que le “robó” el corazón a mundialista de la Selección de Panamá

La Selección de Panamá hizo su debut en la Copa del Mundo frente a Ghana y una tica se vistió con los colores de los canaleros ya que el amor la flechó y se confirmó romance con mundialista.
Se trata de la periodista costarricense Francesca Chinchilla quien ha comenzado un romance con el seleccionado panameño Edgardo Fariña.
La tica ha comenzado a vivir un torrente amor que se dio a conocer a finales de mayo cuando Panamá se estaba preparando para disputar la Copa del Mundo.
Chinchilla se vistió con los colores de Panamá luciendo la camisa de Fariñas y fue sorprendida en el estadio Rommel Fernández durante el partido amistoso frente a República Dominicana.
La guapa comunicadora se comenzó a cruzar mensajes en sus redes sociales con el jugador de Panamá quien ha comenzado siendo suplente en el primer partido en la Copa del Mundo frente a Ghana.
La conocida periodista costarricense, que ha pasado por diversos medios de comunicación confirmó lo enamorada que está de uno de las más figuras importantes del equipo de Thomas Christiansen.
“Con el corazón lleno y mucho por agradecer”, publicó junto a unos fotos en el estadio Rommel Fernández en Panamá con la camiseta número 5 del jugador de FK Khimki de la Liga Premier de Rusia.
El futbolista también luce muy enamorado, tal como reaccionó en la publicación de su novia, con quien tendría unos meses de relación ya.
Recordemos que en su momento, la comunicadora fue pareja del morado Orlando Sinclair con quien tuvo una hija, aunque ya se corazón pareciera estar en Panamá.
Francesca es conocida por tener muchos romances con futbolistas y ahora está muy enamorada del seleccionado de Panamá.
Francesca Chinchilla, quien fue vista apoyando con entusiasmo a la Roja, desatando especulaciones sobre su cercanía con el defensor panameño Edgardo Fariña.
Los mensajes compartidos en redes sociales y algunas apariciones juntos no han pasado desapercibidos para los seguidores de ambos.
La guapa tica hasta se personalizó las uñas con el dorsal que usa Edgardo Fariña con la Selección de Costa Rica.
La periodista tica está en la Copa del Mundo apoyando a Fariñas quien es una opción en el equipo de Thomas Christiansen en esta Copa del Mundo.
Fariña juega en el FC Pari Nizhni Nóvgorod de la Liga Premier de Rusia y ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores.
Sin embargo, la presencia de Francesca en un momento importante para la selección panameña ha dado mucho de qué hablar.
La periodista tica tampoco es una desconocida para la prensa rosa. Medios costarricenses recuerdan que anteriormente mantuvo una relación con el futbolista Orlando Sinclair, con quien tiene una hija, y también ha sido vinculada sentimentalmente con el guardameta Adonis Pineda.
Por ahora, el futbolista panameño está concentrado en hacer una gran Copa del Mundo con Panamá ya que son los únicos centroamericanos presentes en el torneo élite de la FIFA.