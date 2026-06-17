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La bella tica que le “robó” el corazón a mundialista de la Selección de Panamá

La guapa periodista tica ha sido famosa por sus romances con futbolistas y ahora está estrenando nueva pareja con un seleccionado de Panamá.

17 de junio de 2026 a las 18:01
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La Selección de Panamá hizo su debut en la Copa del Mundo frente a Ghana y una tica se vistió con los colores de los canaleros ya que el amor la flechó y se confirmó romance con mundialista.

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Se trata de la periodista costarricense Francesca Chinchilla quien ha comenzado un romance con el seleccionado panameño Edgardo Fariña.
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La tica ha comenzado a vivir un torrente amor que se dio a conocer a finales de mayo cuando Panamá se estaba preparando para disputar la Copa del Mundo.
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Chinchilla se vistió con los colores de Panamá luciendo la camisa de Fariñas y fue sorprendida en el estadio Rommel Fernández durante el partido amistoso frente a República Dominicana.
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La guapa comunicadora se comenzó a cruzar mensajes en sus redes sociales con el jugador de Panamá quien ha comenzado siendo suplente en el primer partido en la Copa del Mundo frente a Ghana.
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La conocida periodista costarricense, que ha pasado por diversos medios de comunicación confirmó lo enamorada que está de uno de las más figuras importantes del equipo de Thomas Christiansen.
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“Con el corazón lleno y mucho por agradecer”, publicó junto a unos fotos en el estadio Rommel Fernández en Panamá con la camiseta número 5 del jugador de FK Khimki de la Liga Premier de Rusia.

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El futbolista también luce muy enamorado, tal como reaccionó en la publicación de su novia, con quien tendría unos meses de relación ya.
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Recordemos que en su momento, la comunicadora fue pareja del morado Orlando Sinclair con quien tuvo una hija, aunque ya se corazón pareciera estar en Panamá.
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Francesca es conocida por tener muchos romances con futbolistas y ahora está muy enamorada del seleccionado de Panamá.
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Francesca Chinchilla, quien fue vista apoyando con entusiasmo a la Roja, desatando especulaciones sobre su cercanía con el defensor panameño Edgardo Fariña.
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Los mensajes compartidos en redes sociales y algunas apariciones juntos no han pasado desapercibidos para los seguidores de ambos.
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La guapa tica hasta se personalizó las uñas con el dorsal que usa Edgardo Fariña con la Selección de Costa Rica.
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La periodista tica está en la Copa del Mundo apoyando a Fariñas quien es una opción en el equipo de Thomas Christiansen en esta Copa del Mundo.
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Fariña juega en el FC Pari Nizhni Nóvgorod de la Liga Premier de Rusia y ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores.
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Sin embargo, la presencia de Francesca en un momento importante para la selección panameña ha dado mucho de qué hablar.
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La periodista tica tampoco es una desconocida para la prensa rosa. Medios costarricenses recuerdan que anteriormente mantuvo una relación con el futbolista Orlando Sinclair, con quien tiene una hija, y también ha sido vinculada sentimentalmente con el guardameta Adonis Pineda.
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Por ahora, el futbolista panameño está concentrado en hacer una gran Copa del Mundo con Panamá ya que son los únicos centroamericanos presentes en el torneo élite de la FIFA.
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