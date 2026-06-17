16 veces Messi: estas son todas las víctimas a las que les anotó gol en mundiales

Lionel Messi selló el pasado martes la victoria de Argentina en la edición 23 del Mundial con un triplete que lo encumbra con 16 como máximo goleador de todas las copas al lado del alemán Miroslav Klose.
A 7 días de cumplir 39 años, el capitán de la Albiceleste entró en la cancha del estadio de Kansas City para disputar el sexto mundial de su carrera, y con su triplete completó 914 goles en su carrera, 200 partidos con la selección y trazó una línea de 20 años exactos entre su primer y último gol en este torneo.
El primer gol lo anotó en Alemania el 16 de junio de 2006 a la selección de Serbia. El diez de la selección argentina llegó al Mundial de 2026 en la misma línea de los 13 goles marcados por Just Fontaine, un registro alcanzado por el mítico jugador francés en un solo torneo.
Con su exhibición de ayer superó los 14 goles del alemán Gerd Müller y los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazario de Lima.
En la misma jornada de hoy, el francés Kylian Mbappé aportó un doblete a la victoria por 3-1 de Francia sobre Senegal y pasó de los 12 que también anotó Pelé hasta los 14 de Müller.
LAS VÍCTIMAS DE MESSI
Su primer gol mundialista llegó en Alemania 2006, cuando anotó en la goleada de Argentina sobre Serbia y Montenegro. Sin embargo, tuvieron que pasar ocho años para que volviera a celebrar en una Copa del Mundo. En Brasil 2014 fue una de las grandes figuras de la Albiceleste y marcó cuatro tantos: uno ante Bosnia y Herzegovina, otro frente a Irán y un doblete contra Nigeria en la fase de grupos.
En Rusia 2018 sumó un nuevo gol a su cuenta, nuevamente frente a Nigeria, en un partido decisivo para la clasificación argentina a los octavos de final.
Su explosión goleadora llegó en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, donde anotó siete veces en el camino hacia el título. Marcó contra Arabia Saudita y México en la fase de grupos, frente a Australia en octavos de final, ante Países Bajos en cuartos, contra Croacia en semifinales y un doblete en la histórica final frente a Francia.
Ya en este Mundial de 2026, Messi escribió un nuevo capítulo en su leyenda al firmar un hat-trick frente a Argelia en el debut de Argentina. Esos tres goles le permitieron llegar a 16 anotaciones mundialistas e igualar la marca de Klose.
La lista completa de los 16 goles de Messi en los Mundiales queda así: uno contra Serbia y Montenegro en 2006; uno frente a Bosnia y Herzegovina, uno ante Irán y dos contra Nigeria en 2014; uno más frente a Nigeria en 2018; uno contra Arabia Saudita, uno frente a México, uno ante Australia, uno contra Países Bajos, uno frente a Croacia y dos ante Francia en 2022; y finalmente tres contra Argelia en 2026.