16 veces Messi: estas son todas las víctimas a las que les anotó gol en mundiales

Lionel Messi selló el pasado martes la victoria de Argentina en la edición 23 del Mundial con un triplete que lo encumbra con 16 como máximo goleador de todas las copas al lado del alemán Miroslav Klose. A 7 días de cumplir 39 años, el capitán de la Albiceleste entró en la cancha del estadio de Kansas City para disputar el sexto mundial de su carrera, y con su triplete completó 914 goles en su carrera, 200 partidos con la selección y trazó una línea de 20 años exactos entre su primer y último gol en este torneo.

El primer gol lo anotó en Alemania el 16 de junio de 2006 a la selección de Serbia. El diez de la selección argentina llegó al Mundial de 2026 en la misma línea de los 13 goles marcados por Just Fontaine, un registro alcanzado por el mítico jugador francés en un solo torneo. Con su exhibición de ayer superó los 14 goles del alemán Gerd Müller y los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazario de Lima. En la misma jornada de hoy, el francés Kylian Mbappé aportó un doblete a la victoria por 3-1 de Francia sobre Senegal y pasó de los 12 que también anotó Pelé hasta los 14 de Müller. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LAS VÍCTIMAS DE MESSI

Su primer gol mundialista llegó en Alemania 2006, cuando anotó en la goleada de Argentina sobre Serbia y Montenegro. Sin embargo, tuvieron que pasar ocho años para que volviera a celebrar en una Copa del Mundo. En Brasil 2014 fue una de las grandes figuras de la Albiceleste y marcó cuatro tantos: uno ante Bosnia y Herzegovina, otro frente a Irán y un doblete contra Nigeria en la fase de grupos. En Rusia 2018 sumó un nuevo gol a su cuenta, nuevamente frente a Nigeria, en un partido decisivo para la clasificación argentina a los octavos de final.