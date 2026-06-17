Rudiger responde a las críticas: "En el mundo de las redes sociales yo soy el villano"

Antonio Rüdiger, defensa de la Selección de Alemania y del Real Madrid, aseguró este miércoles que sólo atiende “a las críticas serias”, ironizó con las redes sociales, porque su “nombre genera muchísimos ‘clics’”, y explicó que “no hay que restarle valor” a la victoria por 7-1 ante Curazao en la primera jornada del Mundial 2026. “Yo respeto las opiniones. No me vengo abajo por eso. Pero tomo en cuenta las opiniones serias. Me disculpé por ciertas cosas y no tengo mucho más que decir al respecto, tampoco a mis críticos, ni a los que exageran un poco. Nunca me he expresado demasiado sobre ello. La crítica seria siempre es bienvenida para mí. Es simple”, dijo. “Tomo en cuenta la crítica seria. Pero ahí también hay que preguntarse algunas cosas a veces, cuando uno oye y ve tantas cosas. Creo que eso genera ‘clics’, sobre todo hoy en día, cuando hablamos de redes sociales y todo lo demás. Y sí, también tiene algo positivo, porque está bien: mi nombre genera muchísimos ‘clics’. No se me ocurre otra explicación, así que, a veces, diría que la mala prensa también es buena prensa”, apuntó.

“En el mundo de las redes sociales yo soy el villano (...). Dejemos que las redes sociales sean redes sociales y quedémonos con la vida real”, recalcó después en la rueda de prensa desde la concentración en Estados Unidos de la selección de Alemania. Rüdiger fue suplente en el primer encuentro. “Para un futbolista no es fácil estar en el banquillo, pero en la selección es algo distinto que al club. Todos tenemos aquí un único objetivo y todos somos importantes. Si uno puede aportar algo desde fuera, pues mejor todavía. Los jóvenes te ayudan a mantenerte joven y tú les puedes ayudar a los jóvenes”, declaró. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El central remarcó el “muy buen ambiente” del equipo, no sólo por la goleada por 7-1 a Curazao, sino desde antes. “Hay muy buenos chicos y los jóvenes ayudan a que uno se mantenga también joven. Me alegra formar parte de este equipo”, explicó. Para él, esa victoria no debe generar una euforia desmedida, pero tampoco “hay que restarle valor”. “Teníamos más que perder que ganar en ese encuentro. No es fácil jugar contra selecciones supuestamente inferiores, porque están al cien por cien de motivación”, avisó. De su próximo rival, Costa de Marfil, el defensa destacó a futbolistas como Yan Diomande, del Leipzig; Nicolás Pépé, que juega en el Villarreal, y Amad Diallo, del Manchester United. “Son futbolistas con potencia, les encanta el uno contra uno. Buscan el uno contra uno y transiciones al contraataque. Tenemos que estar preparados”, advirtió. “Supongo que vamos a tener mucha posesión del balón. Y ahí es donde es importante posicionarse bien para sostener el equilibrio defensivo, porque cometeremos errores. Es normal. Pero, si estamos bien colocados, también podremos recuperar más arriba y volver a atacar”, analizó.