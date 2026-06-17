Revelan futuro de Modric tras el Mundial: "Va a volver al Madrid; no puedo hablar más"

El futuro de Luka Modric sigue siendo una incógnita en medio de las dudas que rodean al AC Milan tras una campaña decepcionante donde no lograron clasificarse a la Champions League, un escenario que ha alimentado las especulaciones sobre el futuro del experimentado mediocampista croata. A sus 40 años, Modric continúa siendo una pieza clave tanto en su club como en la selección de Croacia, con la que actualmente disputa el Mundial 2026.

Las versiones sobre un posible cambio de rumbo en su carrera cobraron fuerza después de las declaraciones de Davor Šuker, leyenda del fútbol croata y exjugador del Real Madrid y Sevilla. Durante una entrevista con Radio Marca, el exdelantero fue consultado sobre el próximo paso de Modric y dejó una respuesta que no pasó desapercibida. “Ahora me preguntaron dónde va a seguir, o en Milán o en Madrid... Yo creo que algo va a pasar con el Real Madrid”, comentó Šuker, unas palabras que rápidamente desataron rumores sobre un eventual regreso del volante al club merengue. La incertidumbre aumentó cuando se le preguntó directamente si veía posible que Modric volviera a vestir la camiseta blanca tras su paso por Italia. Lejos de descartar la posibilidad, Šuker se mostró convencido de que el vínculo entre el futbolista y el Real Madrid aún no está completamente cerrado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Seguro que va a volver, pero no sé de qué manera... Vamos a esperar a que pase la Copa del Mundo y a ver qué pasa”, aseguró.

Las declaraciones del exgoleador han dado lugar a múltiples interpretaciones. Mientras algunos consideran que Modric podría regresar como jugador para poner fin a una carrera histórica en el Santiago Bernabéu, otros creen que su vuelta estaría relacionada con algún cargo institucional o una función dentro de la estructura deportiva del club. Pese a la insistencia de los entrevistadores, Šuker evitó profundizar en el tema y prefirió mantener el misterio alrededor del futuro de su compatriota.