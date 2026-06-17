Luis Díaz guía a Colombia a la victoria ante Uzbekistán y se pone de líder del Grupo K

La insistencia colombiana tuvo premio al minuto 41. Luis Díaz apareció por la izquierda y envió un servicio preciso al área que encontró a Daniel Muñoz, quien definió para abrir el marcador y desatar la celebración de la afición sudamericana en el Azteca.

​​ Luis Díaz condujo este miércoles en Ciudad de México con una asistencia y un gol el triunfo de Colombia por 1-3 sobre Uzbekistán que eleva a los cafeteros como líderes del Grupo K del Mundial, en el que República Democrática del Congo sustrajo horas antes un empate 1-1 a Portugal.

Con la ventaja mínima, Colombia se marchó al descanso convencida de que tenía el partido bajo control. Sin embargo, Uzbekistán salió con otra actitud para la segunda mitad.

Los cambios realizados por Fabio Cannavaro revitalizaron al conjunto asiático y el empate llegó al minuto 61. Abbosbek Fayzullaev, el futbolista más peligroso de los uzbekos durante toda la noche, aprovechó su oportunidad para vencer a Camilo Vargas y colocar el 1-1 que hizo soñar a su selección con una hazaña mundialista.

Colombia reaccionó de inmediato y encontró a su figura. Al 66', Gustavo Puerta filtró una pelota para Luis Díaz, quien definió con calidad para devolverle la ventaja a los cafeteros y firmar el 2-1 definitivo.

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A partir de ese momento, los sudamericanos administraron el resultado con inteligencia. Néstor Lorenzo refrescó el equipo con los ingresos de Jaminton Campaz, Richard Ríos y Cucho Hernández, mientras que Uzbekistán buscó el empate hasta el último instante empujado por el entusiasmo de Fayzullaev y Shukurov.

Los ocho minutos de descuento añadieron dramatismo al cierre, pero Colombia resistió y aseguró tres puntos fundamentales en su estreno mundialista.

Aunque Luis Díaz y Daniel Muñoz fueron decisivos con sus aportes ofensivos, el gran protagonista del conjunto cafetero fue el extremo del Liverpool, quien participó directamente en los dos goles de su selección con una asistencia y una anotación. Sobre lo último Campaz anotó el definitivo 3-1.

Uzbekistán, por su parte, dejó una imagen competitiva y demostró que puede convertirse en un rival incómodo para cualquier selección del grupo. La actuación de Abbosbek Fayzullaev fue una de las notas más destacadas de la noche pese a la derrota.