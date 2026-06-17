Mundial 2026: así quedaron las tablas de posiciones tras la jornada inaugural

La jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin este miércoles tras completarse la primera jornada de la etapa de grupos. El torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, reúne a 48 selecciones nacionales en la edición más grande que se haya disputado en la historia del fútbol mundial.
Durante los primeros siete días de competencia se celebraron 24 encuentros repartidos entre los 12 grupos del certamen. Los equipos que lograron imponerse en sus respectivos compromisos arrancaron liderando sus sectores con tres puntos, mientras que en algunas zonas la igualdad predominó y todos los participantes quedaron empatados con una unidad.
Selecciones como México, Corea del Sur, Escocia, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfíl, Suecia, Francia y Noruega no han fallado en su primera presentación. La campeona del mundo, la selección de Argentina, se impuso ante Argelia con la ayuda de Lionel Messi.
FORMATO DE CLASIFICACIÓN
Con la expansión del torneo, se incorporaron 16 equipos más respecto a las últimas siete ediciones mundialistas y se añadieron 40 partidos al calendario general. Como consecuencia, el camino hacia el título se volvió más extenso, obligando a los aspirantes a disputar hasta ocho encuentros para conquistar la corona mundial.
En la fase de grupos, cada selección enfrenta a los demás integrantes de su sector en una sola vuelta. Al finalizar esta ronda, avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros. A partir de esa instancia comenzará la eliminación directa hasta definir a los finalistas que lucharán por el título y a los equipos que disputarán el partido por el tercer lugar.