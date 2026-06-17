Mundial 2026: así quedaron las tablas de posiciones tras la jornada inaugural

La jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin este miércoles tras completarse la primera jornada de la etapa de grupos. El torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, reúne a 48 selecciones nacionales en la edición más grande que se haya disputado en la historia del fútbol mundial. Durante los primeros siete días de competencia se celebraron 24 encuentros repartidos entre los 12 grupos del certamen. Los equipos que lograron imponerse en sus respectivos compromisos arrancaron liderando sus sectores con tres puntos, mientras que en algunas zonas la igualdad predominó y todos los participantes quedaron empatados con una unidad.

Selecciones como México, Corea del Sur, Escocia, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfíl, Suecia, Francia y Noruega no han fallado en su primera presentación. La campeona del mundo, la selección de Argentina, se impuso ante Argelia con la ayuda de Lionel Messi.

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