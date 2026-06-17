Ivana Knoll enamora con su look: así es la nueva vida de la novia de los Mundiales

La croata Ivana Knoll vuelve a convertirse en una de las figuras más comentadas alrededor de la Copa del Mundo. Sin embargo, esta vez no solo acapara miradas desde las gradas, sino también desde los escenarios, donde desarrolla una creciente carrera como DJ profesional.
Knoll alcanzó fama internacional durante el Mundial de Qatar 2022 gracias a sus llamativos atuendos con los colores de Croacia y a su constante presencia en los partidos de la selección balcánica.
Su popularidad creció de forma exponencial en redes sociales, convirtiéndola en una de las aficionadas más reconocidas de la historia de los Mundiales.
Aunque ya había llamado la atención en el Mundial de Rusia 2018 apoyando a Croacia durante su histórica campaña hasta la final, fue en Qatar donde su imagen dio la vuelta al mundo y la transformó en una celebridad global.
Cuatro años después de aquel fenómeno mediático, la vida de Ivana Knoll tomó un rumbo diferente.
La influencer de 33 años decidió apostar por la música electrónica y comenzó a presentarse bajo el nombre artístico Knolldoll, construyendo una carrera como DJ en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio.
Su debut en los grandes escenarios llegó gracias a una invitación del exfutbolista Lukas Podolski para participar en un festival en Alemania.
Desde entonces ha actuado en eventos de gran relevancia, incluyendo festivales de música, carreras de Fórmula 1 y presentaciones en ciudades como Miami, Nueva York, Toronto, Dallas y Los Ángeles.
Incluso lanzó su propio sello musical y recientemente presentó el sencillo "We Are The People", una canción promocionada como su himno para el Mundial 2026.
Lejos de desaparecer del entorno futbolístico, Knoll encontró una manera de unir sus dos pasiones. Durante el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, la croata ha participado en festivales oficiales para aficionados y en eventos musicales relacionados con el torneo.
Además, anunció espectáculos especiales y fiestas posteriores a algunos encuentros del campeonato, incluyendo actividades vinculadas a los partidos de la selección croata.
Su presencia en el FIFA Fan Festival de Los Ángeles fue una de las más comentadas por los aficionados.
Así, la mujer que se hizo famosa alentando a Croacia desde las gradas ha logrado reinventarse. En 2026 sigue siendo un rostro habitual del Mundial, pero ahora con auriculares, mezcladoras y escenarios, consolidando una nueva etapa profesional sin alejarse del torneo que la llevó a la fama mundial.
Este miércoles volvió a derrochar belleza con su atuendo en el partido que diputaron Croacia e Inglaterra por la fecha 1 del grupo L.