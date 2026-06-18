Tabla de posiciones: Concacaf tiene clasificado a segunda ronda del Mundial 2026

En primera instancia, República Chequia se enfrentó a Sudáfrica y empataron 1-1. Un resultado que no ayuda a ninguno en el primer grupo de United 2026, ambos cuenta con una unidad.

Este jueves 18 de junio se celebraron cuatro partidos del Mundial 2026 correspondientes a los grupos A y B donde se conoció al primer clasificado a la segunda ronda.

Mientras que en esta zona la Selección Mexicana derrotó por 1-0 a Corea del Sur llegando a los 6 puntos en dos juegos y de paso colocando su nombre en los dieciseisavos de final a falta de una jornada para el cierre de la primera ronda. Los asiáticos se quedan con 3 unidades.

Mientras que en el grupo B, Suiza goleó por 4-1 a Bosnia y Herzegovina para llegar a los 4 puntos. Mientras que el líder es Canadá, con 4 unidades y mejor diferencia de goles, luego de arrollar con marcador de 6-0 a Qatar.

Esto tiene a Canadá al borde de la clasificación, siendo otro representante de la Concacaf tocando las puertas de los dieciseisavos de final.

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Recordando que los mejores dos de cada grupos se meterán a la segunda ronda del Mundial 2026 y 8 de los 12 grupos darán un pase a los terceros con mejor posición.



TABLA DE POSICIONES MUNDIAL 2026