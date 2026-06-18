  1. Mundial 2026

Tabla de posiciones: Concacaf tiene clasificado a segunda ronda del Mundial 2026

Ya se disputó la segunda jornada de la primera fase en la justa mundialista United 2026.

Tabla de posiciones: Concacaf tiene clasificado a segunda ronda del Mundial 2026

La Selección Mexicana lleva paso perfecto en el Mundial 2026 donde es uno de los tres organizadores. Foto EFE.
18 de junio de 2026 a las 20:15

Este jueves 18 de junio se celebraron cuatro partidos del Mundial 2026 correspondientes a los grupos A y B donde se conoció al primer clasificado a la segunda ronda.

En primera instancia, República Chequia se enfrentó a Sudáfrica y empataron 1-1. Un resultado que no ayuda a ninguno en el primer grupo de United 2026, ambos cuenta con una unidad.

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Mientras que en esta zona la Selección Mexicana derrotó por 1-0 a Corea del Sur llegando a los 6 puntos en dos juegos y de paso colocando su nombre en los dieciseisavos de final a falta de una jornada para el cierre de la primera ronda. Los asiáticos se quedan con 3 unidades.

Mientras que en el grupo B, Suiza goleó por 4-1 a Bosnia y Herzegovina para llegar a los 4 puntos. Mientras que el líder es Canadá, con 4 unidades y mejor diferencia de goles, luego de arrollar con marcador de 6-0 a Qatar.

Esto tiene a Canadá al borde de la clasificación, siendo otro representante de la Concacaf tocando las puertas de los dieciseisavos de final.

Recordando que los mejores dos de cada grupos se meterán a la segunda ronda del Mundial 2026 y 8 de los 12 grupos darán un pase a los terceros con mejor posición.

TABLA DE POSICIONES MUNDIAL 2026

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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