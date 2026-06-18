Bota de Oro del Mundial 2026: jugador de Concacaf iguala a Messi; así va el top

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 comienza a tomar forma y este jueves tuvo un nuevo protagonista. El delantero canadiense Jonathan David firmó una actuación estelar frente a Qatar al marcar tres goles en la contundente victoria de Canadá. Con su triplete, David llegó a tres anotaciones en la Copa del Mundo e igualó la marca que había establecido Messi en la primera jornada, cuando el capitán de Argentina brilló con un hat-trick en el triunfo de la Albiceleste sobre Argelia.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos futbolistas. Mientras Canadá ya disputó dos partidos en la fase de grupos, Argentina todavía tiene pendiente su compromiso de la segunda y tercera fecha. Lionel Messi y los actuales campeones del Mundo volverán a la acción el próximo lunes 22 de junio, cuando se enfrente a Austria en un duelo que podría permitirle a 'La Pulga' recuperar la ventaja en la clasificación de artilleros. Detrás de Leo y David aparece un grupo de perseguidores que también sueñan con quedarse con el prestigioso galardón que premia al máximo goleador del Mundial. Entre ellos destacan nombres de peso como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane y Kai Havertz, todos con dos anotaciones en el certamen. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La pelea por la tabla de goleadores apenas comienza, pero tanto Messi como David han dado el primer golpe en una carrera que promete mantenerse abierta durante gran parte del torneo. Por ahora, ambos comparten el liderato con tres goles, aunque el argentino cuenta con la ventaja de haber disputado un encuentro menos.