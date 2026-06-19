Partidos de hoy 19 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos

Con México como primer clasificado a 16avos de final, el Mundial 2026 sigue su marcha este viernes con otros cuatro partidos de los grupos C y D, donde Estados Unidos o Australia podrían meterse en la próxima ronda.
La selección norteamericana, una de las anfitrionas y que en su debut goleó 4-1 a Paraguay, juega en el Lumen Field de Seattle frente a Australia, que arrancó el torneo con victoria 2-0 ante Turquía.
Ambos equipos suman tres puntos en el Grupo D y el ganador de esta tarde se convertirá en el segundo clasificado a la siguiente fase de la competencia (1:00 PM por Tigo Sports en Honduras).
Inesperada líder del Grupo C del tras ganar en el debut a Haití por 1-0, la selección de Escocia se mide en el Gillette Stadium de Foxborough, en Boston, a la potente Marruecos, que en su primer partido empató con Brasil.
Una victoria hoy dejaría al combinado escocés con seis unidades y en una posición inmejorable para avanzar a la siguiente ronda del torneo (4:00 PM por Tigo Sports).
Por su parte, tras empatar 1-1 en su debut frente a Marruecos, la pentacampeona Brasil se enfrenta a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en busca de su primera victoria en el Mundial.
La escuadra que dirige Carlo Ancelotti, que sigue sin poder contar con el lesionado Neymar, necesita conseguir los tres puntos frente a un conjunto caribeño que dejó buenas sensaciones pese a su caída por la mínima contra Esocia en la primera fecha (6:30 PM por Tigo Sports y TVC).
Y para cerrar la jornada del viernes tendremos a dos selecciones que vienen de debutar con derrota. Turquía y Paraguay, superadas por Australia y Estados Unidos, se enfrentan en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) en busca de su primera victoria.
Turcos y paraguayos se sitúan en el tercer y cuarto lugar del grupo D y esta noche tienen la obligación de sumar para mantener la ilusión intacta de seguir compitiendo en la Copa del Mundo (9:00 PM por Tigo Sports).