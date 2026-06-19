Partidos de hoy 19 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos

Con México como primer clasificado a 16avos de final, el Mundial 2026 sigue su marcha este viernes con otros cuatro partidos de los grupos C y D, donde Estados Unidos o Australia podrían meterse en la próxima ronda. La selección norteamericana, una de las anfitrionas y que en su debut goleó 4-1 a Paraguay, juega en el Lumen Field de Seattle frente a Australia, que arrancó el torneo con victoria 2-0 ante Turquía.

Ambos equipos suman tres puntos en el Grupo D y el ganador de esta tarde se convertirá en el segundo clasificado a la siguiente fase de la competencia (1:00 PM por Tigo Sports en Honduras). Inesperada líder del Grupo C del tras ganar en el debut a Haití por 1-0, la selección de Escocia se mide en el Gillette Stadium de Foxborough, en Boston, a la potente Marruecos, que en su primer partido empató con Brasil. Una victoria hoy dejaría al combinado escocés con seis unidades y en una posición inmejorable para avanzar a la siguiente ronda del torneo (4:00 PM por Tigo Sports). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por su parte, tras empatar 1-1 en su debut frente a Marruecos, la pentacampeona Brasil se enfrenta a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en busca de su primera victoria en el Mundial.