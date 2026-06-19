  1. Mundial 2026

Partidos de hoy 19 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos

Las selecciones de Estados Unidos, Austalia o Escocia podrían sellar su boleto a la siguiente ronda mientras que Brasil busca su primera victoria.

Partidos de hoy 19 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos

Brasil, Estados Unidos y Turquía disputan la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundoa 2026.

19 de junio de 2026 a las 06:08

Con México como primer clasificado a 16avos de final, el Mundial 2026 sigue su marcha este viernes con otros cuatro partidos de los grupos C y D, donde Estados Unidos o Australia podrían meterse en la próxima ronda.

La selección norteamericana, una de las anfitrionas y que en su debut goleó 4-1 a Paraguay, juega en el Lumen Field de Seattle frente a Australia, que arrancó el torneo con victoria 2-0 ante Turquía.

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Ambos equipos suman tres puntos en el Grupo D y el ganador de esta tarde se convertirá en el segundo clasificado a la siguiente fase de la competencia (1:00 PM por Tigo Sports en Honduras).

Inesperada líder del Grupo C del tras ganar en el debut a Haití por 1-0, la selección de Escocia se mide en el Gillette Stadium de Foxborough, en Boston, a la potente Marruecos, que en su primer partido empató con Brasil.

Una victoria hoy dejaría al combinado escocés con seis unidades y en una posición inmejorable para avanzar a la siguiente ronda del torneo (4:00 PM por Tigo Sports).

Por su parte, tras empatar 1-1 en su debut frente a Marruecos, la pentacampeona Brasil se enfrenta a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en busca de su primera victoria en el Mundial.

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La escuadra que dirige Carlo Ancelotti, que sigue sin poder contar con el lesionado Neymar, necesita conseguir los tres puntos frente a un conjunto caribeño que dejó buenas sensaciones pese a su caída por la mínima contra Esocia en la primera fecha (6:30 PM por Tigo Sports y TVC).

Y para cerrar la jornada del viernes tendremos a dos selecciones que vienen de debutar con derrota. Turquía y Paraguay, superadas por Australia y Estados Unidos, se enfrentan en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) en busca de su primera victoria.

Turcos y paraguayos se sitúan en el tercer y cuarto lugar del grupo D y esta noche tienen la obligación de sumar para mantener la ilusión intacta de seguir compitiendo en la Copa del Mundo (9:00 PM por Tigo Sports).

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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