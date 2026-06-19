La única liga de América que sigue activa en pleno Mundial 2026

El Mundial 2026 acapara toda la atención del planeta fútbol. Con selecciones, aficionados y medios enfocados en lo que sucede en Estados Unidos, México y Canadá, la mayoría de las ligas profesionales optaron por detener sus actividades para evitar competir con el torneo más importante del deporte. Sin embargo, no todo el fútbol se paralizó. Mientras los mejores países disputan el Mundial, algunas competiciones siguen adelante con sus calendarios, aunque ninguna llamó tanto la atención como la que se mantiene activa en América pese a que la justa mundialista está en marcha.

La excepción en nuestro continente es la Primera División de Chile. Mientras la mayoría de los campeonatos americanos hicieron una pausa total o parcial, el fútbol chileno continúa disputando partidos oficiales en plena Copa del Mundo. Esto responde a una combinación de factores deportivos, comerciales y logísticos. Para este año, la Federación de Fútbol De Chile diseñó un calendario más cargado que incluye la liga local, la Copa, la nueva Copa de la Liga y una Finalísima que otorga un boleto internacional. Con cuatro competiciones en disputa, encontrar más de un mes libre para detener la actividad resultaba prácticamente imposible. Por ello, el fútbol chileno optó por convivir con el Mundial en lugar de pausar todos sus torneos, aunque ayer se paralizó la liga y comenzó la Copa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Otro factor importante tiene que ver con los derechos de televisión. Al no clasificar Chile al Mundial, las televisoras locales mantienen la necesidad de ofrecer fútbol nacional durante estas semanas para sostener sus audiencias y compromisos comerciales.

Además, desde el punto de vista deportivo, los clubes consideraron poco conveniente detenerse durante casi 40 días. Mantener la competencia oficial evita perder ritmo de juego y elimina la necesidad de organizar una especie de pretemporada improvisada a mitad de año. La estrategia también contempla que la Primera División chilena haya adelantado gran parte de sus jornadas, utilizando el torneo de Copa como la competencia que acompaña al Mundial 2026. Otras ligas que volverán mientras el Mundial sigue en marcha es la MLS de Estados Unidos, que regresa el 16 de julio, tres días antes de la final. Lo mismo con la Liga MX, cuyo Apertura 2026 arranca el 16 de julio, cuando todavía se disputen las últimas instancias de la justa mundialista.