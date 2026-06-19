Se quedó fuera del Mundial y sorprende "vendiendo" las vistas Panini en USA

Cuando el entrenador Thomas Tuchel dio a conocer la nómina de Inglaterra para el Mundial 2026, uno de los nombres que más llamó la atención por su ausencia fue el de Harry Maguire. El defensor del Manchester United venía de recuperar su mejor nivel durante la temporada 2025-26 y había logrado regresar a la selección después de casi dos años sin convocatorias.

Su rendimiento con los 'Red Devils', que finalizaron terceros en la Premier League, parecía haberle asegurado un lugar en la cita mundialista. De hecho, durante la fecha FIFA de marzo disputó encuentros ante Japón y Uruguay, sumando sus apariciones número 65 y 66 con la camiseta inglesa. Sin embargo, Tuchel optó por otros nombres para la zaga. John Stones, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Dan Burn y Jarell Quansah fueron los elegidos, mientras que posteriormente también se sumó Trevoh Chalobah tras una baja por lesión. Lejos de aceptar la decisión en silencio, Maguire reconoció que tuvo una conversación directa con el seleccionador. En declaraciones al podcast The Rest Is Football, el central explica que el llamado fue incómodo y expresó claramente su descontento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Fue una sorpresa. Estaba muy decepcionado. Tuvimos algunas palabras. Soy una persona con un carácter fuerte y tengo experiencia. Fue una charla honesta entre los dos", relató el defensor. Uno de los aspectos que más lo decepcionó fue enterarse que su lugar estaba en duda a través de la prensa ingles antes de recibir la comunicación oficial del cuerpo técnico.



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