Se quedó fuera del Mundial y sorprende "vendiendo" las vistas Panini en USA

Cuando el entrenador Thomas Tuchel dio a conocer la nómina de Inglaterra para el Mundial 2026, uno de los nombres que más llamó la atención por su ausencia fue el de Harry Maguire.
El defensor del Manchester United venía de recuperar su mejor nivel durante la temporada 2025-26 y había logrado regresar a la selección después de casi dos años sin convocatorias.
Su rendimiento con los 'Red Devils', que finalizaron terceros en la Premier League, parecía haberle asegurado un lugar en la cita mundialista. De hecho, durante la fecha FIFA de marzo disputó encuentros ante Japón y Uruguay, sumando sus apariciones número 65 y 66 con la camiseta inglesa.
Sin embargo, Tuchel optó por otros nombres para la zaga. John Stones, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Dan Burn y Jarell Quansah fueron los elegidos, mientras que posteriormente también se sumó Trevoh Chalobah tras una baja por lesión.
Lejos de aceptar la decisión en silencio, Maguire reconoció que tuvo una conversación directa con el seleccionador. En declaraciones al podcast The Rest Is Football, el central explica que el llamado fue incómodo y expresó claramente su descontento.
"Fue una sorpresa. Estaba muy decepcionado. Tuvimos algunas palabras. Soy una persona con un carácter fuerte y tengo experiencia. Fue una charla honesta entre los dos", relató el defensor.
Uno de los aspectos que más lo decepcionó fue enterarse que su lugar estaba en duda a través de la prensa ingles antes de recibir la comunicación oficial del cuerpo técnico.
EL VIDEO VIRAL
Sin embargo, Maguire intenta olvidarse de su ausencia en la Copa del Mundo y ha sorprendio a los hinchas del Manchester United en Estados Unidos y viajando por las calles por de Nueva York.
Pero lo más insólito es que fue captado vendiendo los álbumes y vistas Panini del Mundial. Un par de aficionados lograron grabar el momento en donde se aprecia al defensor dentro de un establecimiento, rodeado de mucha gente que le pedía una fotografía y ofreciendo las famosas figuritas.
El video se hizo tendencia en las redes sociales y cientos de usuarios no tardaron en reaccionar. "Qué tipazo, no se le puede odiar", "Aprovechando que lo invitaron al programa mundialista de Gary Lineker fue a ganarse unas fichas extra vendiendo" o "Imposible odiar a Maguire, y me querían vender que era el peor defensor de la historia este tipazo", son algunos comentarios.