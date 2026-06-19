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Borraron a Neymar, el haitiano que se llevó la camisa de Vinicius y gesto con Endrick

Brasil ganó a Haití y estas son algunas de las imágenes que dejó la victoria. Endrick por fin debutó y la afición tuvo este gesto con él. Vean el haitiano que se llevó la camisa de Vini.

19 de junio de 2026 a las 20:55
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Brasil ganó a Haití y estas son algunas de las imágenes que dejó la victoria. Endrick por fin debutó y la afición tuvo este gesto con él. Vean el haitiano que se llevó la camisa de Vini.
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Una aficionada de Brasil caracterizada como la Estatua de la Libertad fue una de las imágenes que más llamó la atención antes del partido.

 Sebastiao Moreira / EFE
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A pesar de que sabían que era difícil competir a Brasil, los haitianos pusieron su propia fiesta en las gradas.

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Hondureños llegaron a apoyar a Brasil...

 Eduardo Solano
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Nuestro periodista, Eduardo Solonao que estuvo en el partido, nos compartió esta imagen un tifo que sacaron los aficionados. Representaron a un jugador de los cinco campeonatos que ganó la verdeamarela: DiDi, Garrincha, Pelé, Romario, y Ronaldo.

 Eduardo Solano
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Toda la delegación de Brasil se tomó una foto, pero hizo falta Neymar. El brasileño fue borrado, ya que no estuvo ni en el estadio para el juego, se sigue recuperando de su lesión.

 Sebastiao Moreira / EFE
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Matheus Cunha de Brasil celebra su gol ante Haití. Fue el encargado de abrir el marcador.

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Jugadores de Brasil celebran un gol de Matheus Cunha, el jugador del Manchester United marcó doblete.

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Raphinha dio la nota roja en Brasil, el jugador del Barcelona salió lesionado y su puesto lo tomó Rayan.

 Sebastiao Moreira / EFE
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Esta fue la cara de Raphina al momento de lesionarse, su cara era de preocupación a Brasil le resta enfrentar a Escocia en la fase de grupos y podría ser baja.
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Vinicius marcó su gol y llegó a tres en las Copas del Mundo, el brasileño ha estado muy fino en este Mundial de 2026.
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Con esto superó en goles en Mundiales a Ronaldinho y Kaká. Vini llegó a 3 y los otros jugadores se quedaron con dos, aunque ellos fueron campeones del mundo en 2002.

 David Toro / EFE
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Nos quedamos con esta imagen antes del partido, Ronaldinho saludó a Vini y muchos aseguran que le dio suerte para el encuentro.
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Así se saludaron una leyenda y un referente actual de la selección de Brasil.
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Ronaldinho también se tomó el tiempo para tomarse fotografías.

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En la grada se juntaron las leyendas, Ronaldo Nazario y Ronaldinho.
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Ancelotti consiguió su primer triunfo en Mundiales. El DT también estará en 2030.

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Cada hincha brasileño en el estadio aplaudió y vitoreó a Endrick cuando pisó el césped.
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Casi todos también sacaron sus teléfonos para capturar el debut de Endrick en la Copa del Mundo.
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El joven delantero brasileño entró por Cunha.
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Vinicius cambió su camisa y lo hizo con el arquero Johnny Placide. Aquí miramos al 7 con la camisa del guardameta.

 Sebastiao Moreira / EFE
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Algunos haitianos también se acercaron a pedirle su camisa, otra, porque Johnny Placide se llevó con la que jugó.

 Sebastiao Moreira / EFE
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