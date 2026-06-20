Partidos de hoy 20 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos en TV

México y Estados Unidos, anfitriones del Mundial 2026, fueron las primeras dos selecciones que ya se clasificaron a los 16avos de final, mientras que Haití y Turquía ya no tienen chances de avanzar tras sufrir dos derrotas consecutivas. Las emociones continúan este sábado con cuatro partidos y el primero es de alto calibre. Países Bajos y Suecia cruzan sus caminos en el NRG Stadium de Houston, Texas (11:00 AM de Honduras por Tigo Sports).

Tras debutar con un empate 2-2 contra Japón, la 'Orange' afronta este compromiso ante un combinado sueco que buscará repetir el triunfo luego de golear en 5-1 a Túnez en el arranque y así asegurar su boleto en la siguiente ronda del certamen. Seguidamente será el turno de Alemania para medirse frente a Costa de Marfil en el BMO Field de Toronto, Canadá (2:00 PM por Tigo Sports y Deportes TVC). Ambas escuadras iniciaron su aventura mundialista con un victoria y esta tarde solo una podría clasificarse a los 16avos de final si logra sumar otros tres puntos No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los alemanes vienen de vapulear por 7-1 a Curazao y los africanos sufrieron para derrotar a Ecuador con un tanto en los últimos minutos.