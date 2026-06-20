  1. Mundial 2026

Partidos de hoy 20 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos en TV

La segunda jornada de la fase de grupos continúa este sábado con cuatro enfrentamientos y algunas selecciones intentarán avanzar a la siguiente fase.

Partidos de hoy 20 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos en TV

Costa de Marfil se mide contra Alemania en Toronto mientras que Japón choca ante Túnez que tiene nuevo DT.

20 de junio de 2026 a las 07:02

México y Estados Unidos, anfitriones del Mundial 2026, fueron las primeras dos selecciones que ya se clasificaron a los 16avos de final, mientras que Haití y Turquía ya no tienen chances de avanzar tras sufrir dos derrotas consecutivas.

Las emociones continúan este sábado con cuatro partidos y el primero es de alto calibre. Países Bajos y Suecia cruzan sus caminos en el NRG Stadium de Houston, Texas (11:00 AM de Honduras por Tigo Sports).

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Tras debutar con un empate 2-2 contra Japón, la 'Orange' afronta este compromiso ante un combinado sueco que buscará repetir el triunfo luego de golear en 5-1 a Túnez en el arranque y así asegurar su boleto en la siguiente ronda del certamen.

Seguidamente será el turno de Alemania para medirse frente a Costa de Marfil en el BMO Field de Toronto, Canadá (2:00 PM por Tigo Sports y Deportes TVC).

Ambas escuadras iniciaron su aventura mundialista con un victoria y esta tarde solo una podría clasificarse a los 16avos de final si logra sumar otros tres puntos

Los alemanes vienen de vapulear por 7-1 a Curazao y los africanos sufrieron para derrotar a Ecuador con un tanto en los últimos minutos.

Las primeras dos selecciones eliminadas del Mundial 2026

Por su parte, Ecuador tratará de resarcirse de su derrota ante Costa de Marfil con una victoria en el Arrowhead Stadium de Kansas City ante la debutante Curazao que marcha última en el grupo E (6:00 PM por Tigo Sports)

La jornada sabatina termina con un Japón que es favorito para imponerse sobre Túnez, que estrenará seleccionador, el francés Hervé Renard, en el partido de la segunda fecha del grupo F, que se jugará en Monterrey, Nuevo León (10:00 PM por Tigo Sports).

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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