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Olimpia celebra: así quedó la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana

Así quedó la tabla del grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Olimpia celebra: así quedó la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana

Así quedó la clasificación de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
05 de agosto de 2026 a las 21:13

Olimpia y Saprissa marcan el paso en el Grupo C de la Copa Centroamericana tras disputarse las primeras jornadas del certamen. Ambos clubes suman seis puntos luego de ganar sus dos compromisos y se perfilan como los principales candidatos para avanzar a los cuartos de final.

El conjunto hondureño ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles (+3), producto de cuatro anotaciones a favor y apenas una en contra. Saprissa también tiene seis unidades, pero su diferencia es de +2, por lo que se mantiene en el segundo lugar de la clasificación.

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Detrás de los líderes aparecen Alianza, UMECIT de Panamá y Deportivo Mixco de Guatemala, todos sin puntos. Los panameños y guatemaltecos apenas han disputado un encuentro, mientras que el conjunto panameño ya suma dos derrotas consecutivas y complicó seriamente sus aspiraciones de avanzar.

Con este panorama, Olimpia quedó a un paso de sellar su boleto a la siguiente fase del torneo. El equipo dirigido por Eduardo Espinel únicamente necesita sumar un empate en su próximo compromiso para asegurar matemáticamente su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Además de buscar el pase a la siguiente ronda, los albos intentarán conservar el liderato del Grupo C, una posición que actualmente comparten en puntos con Saprissa. El primer lugar podría resultar clave de cara al sorteo y los cruces de la fase eliminatoria.

Así quedó el grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Así quedó el grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

OLIMPIA Y SAPRISSA SE ACERCAN A CUARTOS

La pelea por los dos boletos a los cuartos de final parece estar encaminada para Olimpia y Saprissa, aunque Alianza y Deportivo Mixco todavía tienen margen para reaccionar al contar con partidos pendientes. UMECIT, por su parte, quedó obligado a ganar sus encuentros restantes y depender de otros resultados para mantener vivas sus opciones en la competencia.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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