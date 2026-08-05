Olimpia celebra: así quedó la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana

Olimpia y Saprissa marcan el paso en el Grupo C de la Copa Centroamericana tras disputarse las primeras jornadas del certamen. Ambos clubes suman seis puntos luego de ganar sus dos compromisos y se perfilan como los principales candidatos para avanzar a los cuartos de final. El conjunto hondureño ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles (+3), producto de cuatro anotaciones a favor y apenas una en contra. Saprissa también tiene seis unidades, pero su diferencia es de +2, por lo que se mantiene en el segundo lugar de la clasificación.

Detrás de los líderes aparecen Alianza, UMECIT de Panamá y Deportivo Mixco de Guatemala, todos sin puntos. Los panameños y guatemaltecos apenas han disputado un encuentro, mientras que el conjunto panameño ya suma dos derrotas consecutivas y complicó seriamente sus aspiraciones de avanzar. Con este panorama, Olimpia quedó a un paso de sellar su boleto a la siguiente fase del torneo. El equipo dirigido por Eduardo Espinel únicamente necesita sumar un empate en su próximo compromiso para asegurar matemáticamente su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Además de buscar el pase a la siguiente ronda, los albos intentarán conservar el liderato del Grupo C, una posición que actualmente comparten en puntos con Saprissa. El primer lugar podría resultar clave de cara al sorteo y los cruces de la fase eliminatoria. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

OLIMPIA Y SAPRISSA SE ACERCAN A CUARTOS