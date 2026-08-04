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Diego Vázquez da duro revés con Estelí: así queda el grupo de la muerte

Real Estelí debutó de visita y silenció a Antigua en la fecha dos del grupo B de la Copa Centroamericana

Diego Vázquez da duro revés con Estelí: así queda el grupo de la muerte

Real Estelí silencia a Antigua y así queda el grupo B tras dos jornadas de la Copa Centroamericana

 FUTBOLEROS
04 de agosto de 2026 a las 21:52

Real Estelí vuelve a ser protagonista en su debut en la Copa Centroamericana tras ganar de visita a Antigua de Guatemala y colocarse en la cima del grupo (B) de la muerte.

El equipo del ex entrenador del Motagua, Diego Vázquez, se pusó adelante en el marcador al final del primer tiempo con gol de Barrera tras un gran pase de Bryan Bonilla.

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Los locales se le fueron encima al Tren del Norte, pero no pudieron abrir la defensa del club que dirige Vázquez y que sigue demostrando su fortaleza a la hora de defender.

El partido parecía que iba a llegar a su fin, sin embargo, Edgar Castillo aprovechó una jugada fortuita dentro del área y con su izquierda puso el 2-0 en el 87' y con ese gol sentenciar la primer victoria del Real Estelí en la Copa Centroamericana.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B

Con este resultado, Real Estelí se coloca en la cima del grupo con tres unidades (+2 DG), mismos puntos que tiene Alianza que también le ganó en la fecha pasa a Antigua que se queda en el último puesto sin unidades.

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Marathón y Herediano le siguen con un punto. Sin embargo, el equipo verdolaga descansa esta semana y los ticos jugarán mañana ante el Alianza para resolver el segundo puesto.

En la tercera fecha Real Esteli recibe a Alianza y Marathón visitará a Antigua (13 de agosto).

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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