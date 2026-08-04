Diego Vázquez da duro revés con Estelí: así queda el grupo de la muerte

Real Estelí vuelve a ser protagonista en su debut en la Copa Centroamericana tras ganar de visita a Antigua de Guatemala y colocarse en la cima del grupo (B) de la muerte. El equipo del ex entrenador del Motagua, Diego Vázquez, se pusó adelante en el marcador al final del primer tiempo con gol de Barrera tras un gran pase de Bryan Bonilla.

Los locales se le fueron encima al Tren del Norte, pero no pudieron abrir la defensa del club que dirige Vázquez y que sigue demostrando su fortaleza a la hora de defender. El partido parecía que iba a llegar a su fin, sin embargo, Edgar Castillo aprovechó una jugada fortuita dentro del área y con su izquierda puso el 2-0 en el 87' y con ese gol sentenciar la primer victoria del Real Estelí en la Copa Centroamericana.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B

Con este resultado, Real Estelí se coloca en la cima del grupo con tres unidades (+2 DG), mismos puntos que tiene Alianza que también le ganó en la fecha pasa a Antigua que se queda en el último puesto sin unidades. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE