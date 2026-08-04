Mundial Sub-20: Concacaf confirma su segunda selección a la Copa del Mundo 2027

En la semifinal, Estados Unidos se medirá a Costa Rica, que más temprano eliminó a Haití.

La selección de Estados Unidos vino de atrás para derrotar este martes por 3-1 a Guatemala, con lo que consiguió su pase a la semifinal del torneo sub-20 de la Concacaf y su boleto al Mundial 2027 de la categoría.

Guatemala anotó por conducto de Óscar de León; Estados Unidos dio la vuelta con tantos de Brandon Dayes, Dino Klapija y Joshua Torquato.

El equipo estadounidense dominó el primer tiempo, a pesar de lo cual se tuvo que sobreponer a una sorpresiva desventaja.

Al minuto 36, Marvin Ávila centró desde la derecha un balón que no alcanzó el guardameta y que luego de pegar en el travesaño Óscar de León remató de cabeza para celebrar el 0-1.

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El dominio estadounidense dio frutos en el cuarto minuto del tiempo agregado, sucedió en un tiro de esquina en el que luego de una serie de rebotes Brandon Dayes remató de derecha para conseguir el 1-1.

En la segunda mitad Estados Unidos fue aún más agresivo y Guatemala no pudo contenerlo.