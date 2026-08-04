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Mundial Sub-20: Concacaf confirma su segunda selección a la Copa del Mundo 2027

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Estados Unidos vino de atrás para darle vuelta a Guatemala y clasificarse a las semifinales del torneo y asegurar su boleto al Mundial Sub-20
04 de agosto de 2026 a las 20:42

La selección de Estados Unidos vino de atrás para derrotar este martes por 3-1 a Guatemala, con lo que consiguió su pase a la semifinal del torneo sub-20 de la Concacaf y su boleto al Mundial 2027 de la categoría.

En la semifinal, Estados Unidos se medirá a Costa Rica, que más temprano eliminó a Haití.

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Guatemala anotó por conducto de Óscar de León; Estados Unidos dio la vuelta con tantos de Brandon Dayes, Dino Klapija y Joshua Torquato.

El equipo estadounidense dominó el primer tiempo, a pesar de lo cual se tuvo que sobreponer a una sorpresiva desventaja.

Al minuto 36, Marvin Ávila centró desde la derecha un balón que no alcanzó el guardameta y que luego de pegar en el travesaño Óscar de León remató de cabeza para celebrar el 0-1.

El dominio estadounidense dio frutos en el cuarto minuto del tiempo agregado, sucedió en un tiro de esquina en el que luego de una serie de rebotes Brandon Dayes remató de derecha para conseguir el 1-1.

En la segunda mitad Estados Unidos fue aún más agresivo y Guatemala no pudo contenerlo.

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Al 68 Jaidyn Contreras desbordó por la derecha, se quitó a dos rivales, llegó a fondo y sirvió para el potente remate de Dino Klapija, que marcó el 2-1.

Sin quitar el pie del acelerador los estadounidenses lograron el 3-1 en un pase filtrado de Ramos para Joshua Torquato, quien entró al área y fusiló de zurda a Medrano al 75.


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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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