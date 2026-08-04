Panamá supera a Honduras: medallero de los Juegos Centroamericanos

La panameña Gianna Woodruff se llevó el oro e impuso nuevo récord en los 400 metros con vallas, al ganar con un tiempo de 53.98 segundos, en el atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Woodruff se subió a lo más alto del podio luego de imponer una nueva marca de los Juegos, 53.98 segundos, para romper la marca anterior de 54.30 que estaba en poder de la jamaicana Deon Hemmings desde los Juegos de Maracaibo de 1998.

Panamá sumó así su cuarta medalla de oro en los Juegos de Santo Domingo. Está en el lugar 11 en el medallero general, superando a Honduras que está en el lugar 14 con solo una medalla de oro, 4 de plata y 4 de bronce. En segundo lugar quedó Grace Claxton, de Puerto Rico, al terminar la carrera con tiempo de 55.40 segundos. El bronce se lo llevó la costarricense Daniela Rojas, quien detuvo el cronómetro en 56.10.

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MEDALLERO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 2026

En el podio se encuentra México en el primer lugar con sus 123 medallas de oro, 83 de plata y 71 de bronce.