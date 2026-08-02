Kevin Mejía conquista el oro y hace historia para Honduras en Santo Domingo 2026.

El experimentado atleta catracho firmó una competencia impecable y cumplió con los pronósticos que lo ubicaban entre los grandes favoritos al título. Con autoridad, técnica y mucha jerarquía, Mejía llevó la bandera hondureña hasta lo más alto del podio para darle una inmensa alegría a la delegación nacional.

Honduras celebró por todo lo alto su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 gracias a la extraordinaria actuación de Kevin Mejía , quien volvió a confirmar que es uno de los mejores luchadores de la región al proclamarse campeón en la categoría de 97 kilogramos de lucha grecorromana.

El camino hacia la medalla dorada comenzó con una sólida victoria en las semifinales frente al cubano Gabriel Rosillo. El hondureño dominó el combate de principio a fin y se impuso con un contundente 5-0, resultado que le permitió avanzar a la gran final con la confianza por las nubes.

En la disputa por el oro, Kevin volvió a demostrar toda su calidad. Enfrente tuvo al dominicano Carlos Adames, impulsado por el apoyo del público local, pero el catracho no dio margen para las sorpresas. Con una exhibición táctica y técnica, volvió a imponerse por un claro 5-0 para asegurar el campeonato.

Tras consumar la victoria, Mejía celebró emocionado envuelto en la bandera de las cinco estrellas, protagonizando una de las imágenes más emotivas de la participación hondureña en Santo Domingo 2026. El luchador levantó los brazos al cielo y recibió el reconocimiento de los presentes tras conquistar una nueva hazaña para el deporte nacional.

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La jornada también dejó otra destacada actuación para Honduras gracias a Gino Ávila, quien obtuvo la medalla de plata en la categoría de 130 kilogramos. El catracho llegó hasta la final del torneo, donde cayó ante el experimentado cubano Óscar Pino, pero cerró una brillante competencia que le permitió subir al podio.