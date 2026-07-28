Medallero Juegos Centroamericanos y Caribe 2026: Honduras escala puestos

Honduras sigue teniendo una destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este martes 28 de julio las tenistas Natalie Espinal y Alejandra Obando conquistaron la medalla de plata en la categoría de dobles femenino tras disputar la gran final del torneo.

Sus medallas se suman a la gran actuación de Lara Gabriel, quien conquistó dos medallas de bronce en la disciplina de ecuestre. Además, el domingo pasado Derek Midence fue el primer hondureño en conseguir una medalla de plata en estos Juegos Centroamericanos y el Caribe. Conociendo esto, Honduras escaló posiciones y se encuentra en el puesto 14 con 5 medallas en total: 2 de plata y 3 de bronce. Hasta el momento no se ha conseguido el oro.

MEDALLERO COMPLETO

La colombiana Sara López se consagró este martes campeona individual de Tiro con Arco y también ganó el oro en equipo mixto junto a Pablo Gómez tras vencer a Guatemala, para contribuir al empuje de su país, que se mantuvo en el segundo lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, aún bajo dominio mexicano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE