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Medallero Juegos Centroamericanos y Caribe 2026: Honduras escala puestos

Honduras conquistó este día su segunda medalla de plata y escaló posiciones en el medallero de los Juegos Centroamericanos y Caribe 2026

Medallero Juegos Centroamericanos y Caribe 2026: Honduras escala puestos

Así marcha el medallero de los Juegos Centroamericanos y Caribe 2026 hoy 28 de julio
28 de julio de 2026 a las 16:28

Honduras sigue teniendo una destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este martes 28 de julio las tenistas Natalie Espinal y Alejandra Obando conquistaron la medalla de plata en la categoría de dobles femenino tras disputar la gran final del torneo.

¡Orgullo catracho! Natalie y Alejandra conquistan medalla de plata en los JCC 2026

Sus medallas se suman a la gran actuación de Lara Gabriel, quien conquistó dos medallas de bronce en la disciplina de ecuestre. Además, el domingo pasado Derek Midence fue el primer hondureño en conseguir una medalla de plata en estos Juegos Centroamericanos y el Caribe.

Conociendo esto, Honduras escaló posiciones y se encuentra en el puesto 14 con 5 medallas en total: 2 de plata y 3 de bronce. Hasta el momento no se ha conseguido el oro.

Así va Honduras en el medallero de los Juegos Centroamericanos y el Caribe.

Así va Honduras en el medallero de los Juegos Centroamericanos y el Caribe.

MEDALLERO COMPLETO

La colombiana Sara López se consagró este martes campeona individual de Tiro con Arco y también ganó el oro en equipo mixto junto a Pablo Gómez tras vencer a Guatemala, para contribuir al empuje de su país, que se mantuvo en el segundo lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, aún bajo dominio mexicano.

Honduras sigue sumando: dos medallas de bronce en ecuestre en los JCC 2026

Colombia ya suma 29 metales dorados, 29 de plata y 18 de bronce, al acecho de México, que mantiene la distancia en el tope con sus 42 medallas de oro, 40 de plata y 31 de bronce.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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