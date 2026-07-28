¡Orgullo catracho! Natalie y Alejandra conquistan medalla de plata en los JCC 2026

Honduras volvió a subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la sobresaliente actuación de Natalie Espinal y Alejandra Obando , quienes conquistaron la medalla de plata en la categoría de dobles femenino tras disputar la gran final del torneo.

Las representantes hondureñas se enfrentaron a la dupla de Guadalupe, que impuso sus condiciones y se quedó con la victoria por 2-0 en sets, demostrando el alto nivel competitivo de unas jugadoras que cuentan con preparación en Francia.

A pesar de no poder conquistar la medalla de oro, Espinal y Obando protagonizaron una actuación histórica para el deporte catracho. La presea de plata representa el mejor resultado alcanzado por Honduras en unos Juegos del ciclo olímpico en una competencia de este nivel.