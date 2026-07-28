Honduras sigue sumando: dos medallas de bronce en ecuestre en los JCC 2026

La delegación de Honduras volvió a celebrar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a una destacada actuación del equipo de ecuestre, que conquistó dos medallas de bronce en la competición.
Lara Gabriel se subió al podio tras obtener la medalla de bronce en la prueba individual, luego de completar una sobresaliente participación a lo largo del certamen y consolidarse entre las mejores competidoras de la región.
El éxito hondureño no terminó ahí. Lara Gabriel volvió a celebrar una presea al integrar el equipo nacional junto a Santiago Ramos y Jordan Reyes, quienes lograron la medalla de bronce por equipos, firmando una actuación histórica para el deporte ecuestre del país.
El resultado cobra aún más valor al considerar que Honduras compitió únicamente con tres representantes, sin margen de error durante la competencia. Aun así, los atletas respondieron con un gran nivel y escribieron una nueva página en la historia del deporte hondureño al colocar nuevamente la bandera nacional en el podio de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Con estas dos preseas, la delegación cinco estrellas continúa sumando medallas en Santo Domingo 2026, donde sus deportistas siguen dejando en alto el nombre del país con actuaciones memorables para la historia del deporte nacional.