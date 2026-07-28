Honduras sigue sumando: dos medallas de bronce en ecuestre en los JCC 2026

La delegación de Honduras volvió a celebrar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a una destacada actuación del equipo de ecuestre, que conquistó dos medallas de bronce en la competición.

Lara Gabriel se subió al podio tras obtener la medalla de bronce en la prueba individual, luego de completar una sobresaliente participación a lo largo del certamen y consolidarse entre las mejores competidoras de la región.