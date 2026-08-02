Motagua se hace respetar y arrolla al Juticalpa en su debut en el Apertura

Motagua arrancó con autoridad su camino en el torneo Apertura al golear 3-0 al Juticalpa FC en el estadio Rubén Guifarro, firmando su segundo triunfo consecutivo luego del contundente 5-0 sobre Verdes FC de Belice en la Copa Centroamericana. El conjunto dirigido por Javier López volvió a mostrar solidez y efectividad, resolviendo un partido que durante gran parte del encuentro se le complicó por la falta de puntería, pero que terminó dominando con tres goles en el segundo tiempo. Desde el pitazo inicial, el "Ciclón Azul" asumió el protagonismo con el control del balón, aunque le costó traducir esa superioridad en ocasiones claras. La primera gran oportunidad llegó a los 13 minutos, cuando Clever Portillo envió un pase de la muerte que Jonathan Moya desperdició de forma increíble frente al arco. Poco después, Juticalpa creyó ponerse en ventaja con un tanto de Jairo Róchez, pero tras la revisión del FVS VAR el árbitro anuló la acción por una supuesta falta sobre Luis Ortiz, una decisión que dejó muchas dudas y provocó la amonestación del delantero.

Los capitalinos insistieron durante toda la primera mitad, pero se encontraron con un inspirado Enrique Facussé bajo los tres palos. Incluso Javier López agotó sus revisiones del FVS VAR al reclamar un posible penal sobre Clever Portillo que finalmente no fue sancionado. Antes del descanso, Motagua también sufrió un susto cuando Luis Ortiz apareció con una gran atajada para desviar un potente disparo de Jairo Róchez y mantener el empate sin goles. El complemento inició con otro increíble fallo de Jonathan Moya, quien volvió a perdonar solo frente a la portería y minutos después se topó nuevamente con una espectacular intervención de Facussé. Sin embargo, el ingreso de Alejandro Reyes y Jesús Batiz cambió el ritmo del encuentro y permitió que el equipo azul aumentara la intensidad ofensiva hasta encontrar el premio que tanto buscaba.

LLEGARON LOS GOLES