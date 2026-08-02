Motagua se hace respetar y arrolla al Juticalpa en su debut en el Apertura

Motagua arrancó con autoridad su camino en el torneo Apertura al golear 3-0 al Juticalpa FC en el estadio Rubén Guifarro, firmando su segundo triunfo consecutivo luego del contundente 5-0 sobre Verdes FC de Belice en la Copa Centroamericana. El conjunto dirigido por Javier López volvió a mostrar solidez y efectividad, resolviendo un partido que durante gran parte del encuentro se le complicó por la falta de puntería, pero que terminó dominando con tres goles en el segundo tiempo.
Desde el pitazo inicial, el "Ciclón Azul" asumió el protagonismo con el control del balón, aunque le costó traducir esa superioridad en ocasiones claras. La primera gran oportunidad llegó a los 13 minutos, cuando Clever Portillo envió un pase de la muerte que Jonathan Moya desperdició de forma increíble frente al arco. Poco después, Juticalpa creyó ponerse en ventaja con un tanto de Jairo Róchez, pero tras la revisión del FVS VAR el árbitro anuló la acción por una supuesta falta sobre Luis Ortiz, una decisión que dejó muchas dudas y provocó la amonestación del delantero.
Los capitalinos insistieron durante toda la primera mitad, pero se encontraron con un inspirado Enrique Facussé bajo los tres palos. Incluso Javier López agotó sus revisiones del FVS VAR al reclamar un posible penal sobre Clever Portillo que finalmente no fue sancionado. Antes del descanso, Motagua también sufrió un susto cuando Luis Ortiz apareció con una gran atajada para desviar un potente disparo de Jairo Róchez y mantener el empate sin goles.
El complemento inició con otro increíble fallo de Jonathan Moya, quien volvió a perdonar solo frente a la portería y minutos después se topó nuevamente con una espectacular intervención de Facussé. Sin embargo, el ingreso de Alejandro Reyes y Jesús Batiz cambió el ritmo del encuentro y permitió que el equipo azul aumentara la intensidad ofensiva hasta encontrar el premio que tanto buscaba.
LLEGARON LOS GOLES
La resistencia olanchana se rompió al minuto 64. Jorge Serrano levantó un preciso centro desde la banda derecha y Jonathan Moya, esta vez sí, apareció en el segundo poste para conectar un certero cabezazo que venció a Facussé y abrió el marcador. El tanto liberó a Motagua, que encontró los espacios que no había tenido durante más de una hora de partido.
Con el rival golpeado, los azules liquidaron el compromiso en el tramo final. Al minuto 81, nuevamente Jorge Serrano asistió con un centro medido para que Rodrigo de Olivera cerrara la pinza en el segundo palo y marcara el 2-0. Apenas cuatro minutos después, el propio uruguayo devolvió la gentileza con un gran pase para Óscar Padilla Discua, quien definió con tranquilidad para sellar el contundente 3-0 en el Rubén Guifarro.
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El pitazo final confirmó el excelente momento del "Mimado". Tras vapulear al Verdes FC en la Copa Centroamericana, Motagua sumó ahora una convincente victoria en su estreno en el Apertura, dejando claro que atraviesa un gran presente tanto en el ámbito nacional como internacional. Con dos goleadas consecutivas y un funcionamiento que fue de menos a más, el conjunto de Javier López envió un mensaje claro a sus rivales: está listo para pelear por todos los títulos de la temporada.