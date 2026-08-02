Virginia Varela defiende a Emilio Izaguirre: "Le están dañando la imagen"

Virginia Varela rompió el silencio y salió en defensa de su hijo Emilio Izaguirre tras verse involucrado su nombre en un accidente de tránsito ocurrido en Tegucigalpa. A través de una historia publicada en sus redes sociales, la madre del futbolista rechazó que se responsabilice a su hijo por el incidente y aseguró que se ha difundido información que perjudica su imagen, pese a que, según afirma, él no tuvo participación en los hechos. En la publicación, Varela compartió una captura de pantalla de una conversación en la que la persona que se identifica como propietaria del vehículo involucrado sostiene que Emilio Izaguirre no era quien conducía el automóvil y que tampoco es el dueño del mismo. Además, manifiesta su disposición para asumir la responsabilidad y resolver el caso directamente con la parte afectada.

"Emilio no tiene nada que ver en este tema, no era él quien manejaba, no era de él ni de la familia el carro y ustedes están usando el nombre de él para dañar la imagen y eso también no es correcto", escribió Virginia. La esposa del exseleccionado hondureño también cuestionó que se utilice el nombre de una figura pública para generar repercusión en redes sociales. En su publicación lamentó que se señale a una persona sin confirmar los hechos y advirtió sobre las consecuencias que esto puede provocar tanto en su reputación como en su entorno familiar.

"Imagínate publicar un video solo para conseguir vistas, aprovechándote de que aparece una persona conocida en el medio, y luego darte cuenta de que esa persona está siendo señalada injustamente como responsable, simplemente por haber estado presente en el momento del incidente. Ese tipo de acciones no solo desinforman, también pueden causar un enorme daño a la reputación, la tranquilidad y la vida de una persona y de su familia", escribió Varela en su historia de Instagram. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE