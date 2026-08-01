¡Triunfo perruno! Génesis amarga al Choloma en el debut de Héctor Vargas

El Génesis PN arrancó con el pie derecho su participación en el Torneo Apertura 2026 al imponerse con autoridad por 2-0 al CD Choloma en el estadio Roberto Suazo Córdova, en un encuentro que se resolvió con dos goles sobre el cierre del primer tiempo. El conjunto paceño aprovechó sus oportunidades y dejó sin respuesta a un rival que estrenó al argentino Héctor Vargas como su nuevo director técnico.

El compromiso comenzó con intensidad y fue el Choloma el que estuvo más cerca de abrir el marcador en los primeros minutos. Al minuto 21, José Mariano Pineda protagonizó una espectacular intervención al desviar un potente remate desde fuera del área, evitando la caída de su arco. Más tarde, al 28', el árbitro Selvin Brown señaló un lanzamiento penal tras una clara falta sobre Jordi Canales, decisión que fue confirmada luego de la revisión en el FVS VAR.

Sin embargo, la ejecución desde los once pasos no terminó en gol. Al minuto 31 apareció el guardameta Ronaldo Balanta con una gran atajada para detener el disparo de Eiver Flores hacia el costado izquierdo de su portería, manteniendo el empate sin anotaciones y dándole vida al Génesis en un momento clave del encuentro.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso igualados, el Génesis golpeó en dos ocasiones consecutivas. Al minuto 44, Elías Alderete apareció en el segundo poste para cerrar la pinza y empujar el balón al fondo de la red, desatando la celebración de los aficionados locales. Apenas en el tiempo agregado (45+2'), Denilson Núñez firmó un auténtico golazo tras recibir un pase excepcional de Josman Figueroa por la banda izquierda y definir con categoría para ampliar la ventaja a 2-0.

En el complemento, el conjunto dirigido por Génesis administró la diferencia y controló los intentos del Choloma, que no encontró la fórmula para reaccionar en el estreno oficial de Héctor Vargas en el banquillo. Los visitantes generaron algunas aproximaciones, pero nunca lograron descontar frente a un rival que mostró solidez defensiva y contundencia en los momentos decisivos.

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Uno de los detalles llamativos de la jornada fue la ausencia de los tiktokers Bryan La Playa y La More, quienes no estuvieron presentes en el estadio debido a su compromiso con la selección de tiktokers de Honduras en un partido frente a Perú. Por ahora se desconoce si su incorporación a los proyectos del CD Choloma y Génesis responden a una estrategia de mercadeo impulsada por los clubes.