¿Se va de Platense? Raúl Cáceres tras sufrir goleada: "Siento vergüenza"

Platense empezó de la peor forma el Apertura 2026 de la Liga Nacional. El equipo que dirige Raúl Cáceres sufrió una goleada de 0-3 ante Real España en el Estadio Morazán y los jugadores no mostraron reacción durante todo el encuentro para intentar revertir el resultado. Tras finalizar el compromiso, Cáceres atendió la rueda de prensa y aseguró que siente "vergüenza" por el rendimiento de su escuadra, subrayando que no tiene futbolistas que sean capaces de animar a sus compañeros cuando todo está en contra.

El técnico también fue consultado sobre una posible salida del 'Tiburón', ya que varios aficionados pidieron su salida tras comenzar con una durísima caída. "Este un tema que no debo seguir tocando, el hecho de ya no contar con los jugadores que ya no están en la institución, sería estar lamentándome con algo que no tiene solución", respondió Cáceres sobre la bajas del club para este torneo. "Estoy intentando consolidar el equipo con las incorporaciones nuevas. Lamentablemente, los jugadores que hoy debieron estar con ritmo y a la altura, no fue así... errores individuales nos hacen entrar en un desanimo tremendo", explicó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Cuesta levantar un equipo donde hay mucha incertidumbre, porque no tenemos un equipo que tenga jugadores que se hagan sentir para animar al grupo", asegura. "En relación a los fichajes, ya tenemos concretados dos más, espero que llenen esa expectativa", reveló.

SIGUE FIRME

Seguidamente, se refirió a su continuidad en Platense y afirma que no tiene intenciones de abandonar su cargo, tras las fuertes críticas de la afición. "Voy a respetar la opinión de la gente, es libre de expresar sus sentimientos. Yo siento vergüenza de lo que pasó hoy en el Morazán. Los técnicos dependemos de los resultados. Pero yo no voy a renunciar, voy a hacerle frente a esta realidad que tiene Platense porque no soy un cobarde", apuntó.