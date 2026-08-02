Olancho FC 'Machuca' a Estrella Roja y le da la bienvenida a la Liga Nacional

Olancho FC amarga el estreno del Estrella Roja y arranca con triunfo el Torneo Apertura Un solitario gol de Marlon "Machuca" Ramírez fue suficiente para darle los primeros tres puntos a los visitantes. Los Potros iniciaron con el pie derecho su participación el Apertura 2026 al derrotar 0-1 al Estrella Roja en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y amargar el estreno del conjunto recién ascendido en la Liga Nacional. Los locales salieron con personalidad y apenas a los cuatro minutos lograron enviar el balón al fondo de la red. Sin embargo, la anotación fue invalidada por posición adelantada, en el primer aviso de un equipo que mostró intensidad desde el pitazo inicial.

El Estrella Roja continuó presionando y estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo de larga distancia de Reinieri Mayorquín, que pasó muy cerca del arco defendido por Gerson Argueta. Pero fue Olancho FC el que golpeó primero. Al minuto 29, Marlon "Machuca" Ramírez aprovechó un rebote concedido por el guardameta Víctor Moreira, quien había realizado dos intervenciones consecutivas antes de que el delantero enviara el balón al fondo de la red para establecer el 0-1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El equipo dirigido por Óscar Isaula no bajó los brazos y antes del descanso estuvo cerca del empate. Óscar Rosales recibió dentro del área y sacó un remate de zurda que pasó rozando el poste. En el cierre del primer tiempo, Luna volvió a generar peligro y venció a la defensa rival, pero la acción fue anulada por fuera de juego, pese a una nueva intervención de Argueta. En el complemento, el Estrella Roja mantuvo la iniciativa. Al minuto 55, Cristian Cálix probó con un disparo que encontró una buena respuesta de Gerson Argueta, quien volvió a convertirse en figura para los Potros. Olancho FC también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. Al minuto 67, "Machuca" Ramírez volvió a intentarlo, pero su disparo se fue por encima del marco.La opción más clara para el empate llegó al minuto 76. Juan Diego Lasso apareció completamente solo dentro del área, pero no logró darle dirección a su remate de cabeza y desperdició una inmejorable ocasión para igualar el encuentro.

En los minutos finales, Estrella Roja buscó el empate por todos los sectores del campo, aunque se encontró con un Olancho FC bien plantado en defensa, que supo sostener la ventaja hasta el pitazo final. El equipo dirigido por Wilson Molina se llevó una victoria de mucho oficio en el arranque del campeonato y comenzó con tres puntos su participación en la jornada 1 del Torneo Apertura, mientras que el conjunto de Óscar Isaula dejó buenas sensaciones en su debut en la máxima categoría, aunque sin premio en el marcador.