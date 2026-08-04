Reto Canal Lago de Yojoa: recorrido, distancias y aún hay inscripciones

El Lago de Yojoa se alista para recibir la segunda edición del Reto Canal 2026, una competencia de aguas abiertas que promete reunir a cientos de nadadores de distintas edades en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Honduras. Los organizadores Carlos Cerrato y Éder Espinal confirmaron que el evento mantiene abiertas sus inscripciones y destacaron que el principal objetivo es ofrecer una experiencia segura, familiar y enfocada en el crecimiento de esta disciplina en el país. Carlos Cerrato explicó que el reto nació con la intención de impulsar las aguas abiertas en Honduras y brindar una competencia de alto nivel en un entorno privilegiado. "Es un evento muy bonito, es un hito, es poder nadar en aguas abiertas en un paisaje natural de lo más bonito que tiene Honduras, que es el Lago de Yojoa", expresó. Además, invitó a todos los interesados que tengan la preparación necesaria a participar en las distancias de 800 metros, 2 kilómetros y 5 kilómetros.

Por su parte, Éder Espinal destacó que el Lago de Yojoa se ha convertido en la sede ideal para desarrollar este tipo de actividades, ya que allí realizan entrenamientos de aguas abiertas durante todo el año. "Nosotros lo hemos adoptado como nuestro. Ahí realizamos nuestros entrenos para todas las personas que quieren incursionar en esto y la gente nos ha acogido porque les ha gustado", afirmó el organizador.

DETALLES DE LA COMPETENCIA

Uno de los aspectos que más resaltaron los responsables del evento es la seguridad que rodeará toda la competencia. Cerrato recordó que tanto él como Éder Espinal y Luis cuentan con formación como guardavidas de la Cruz Roja Hondureña, además de ser entrenadores de natación. La organización dispondrá de 25 guardavidas, personal médico, ambulancias y estaciones de evaluación física antes del ingreso al agua. "Nuestra fortaleza es la seguridad que estamos brindando. Vamos a contar con un promedio de 25 guardavidas que harán todo el recorrido con los participantes", señaló.