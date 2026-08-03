Honduras festeja: así va el Medallero de los Juegos Centroamericanos y Caribe 2026

La medalla obtenida por Mejía representa el primer logro de Honduras en la presente edición de la justa regional, donde la delegación busca superar su rendimiento con el paso de las competencias.

Honduras finalmente abrió su cuenta en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 gracias a la destacada actuación de Kevin Mejía . El luchador catracho conquistó la primera presea para la delegación nacional al subir al podio en la modalidad de lucha grecorromana, dándole una importante alegría al deporte hondureño.

Tras esta conquista, Honduras aparece en la quinta posición del medallero de Centroamérica con una medalla de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, para un total de nueve preseas. El objetivo de la representación catracha será continuar sumando metales en las jornadas restantes para escalar posiciones en la clasificación.

Guatemala domina ampliamente el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 49 preseas, distribuidas en 10 de oro, 19 de plata y 20 de bronce. El segundo lugar le pertenece a El Salvador con 18 medallas, mientras que Costa Rica ocupa la tercera posición con un total de 20, gracias a sus cinco oros.

Panamá marcha en la cuarta casilla con 12 preseas, por delante de Honduras. Más abajo aparecen Nicaragua con dos medallas y Belice, que todavía no logra subir al podio en la competencia que se desarrolla en Santo Domingo, República Dominicana.

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Con la primera medalla dorada asegurada por Kevin Mejía, la esperanza de la delegación hondureña es mantener el impulso en las disciplinas que aún están por disputarse. El objetivo será incrementar el número de preseas y mejorar su ubicación en el medallero antes del cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.