¿Fidel Escobar al Olimpia? Espinel responde y admite: "El resultado fue corto"

Olimpia firmó una remontada sobre el UMECIT (1-2) para llevarse tres puntos importantes de territorio panameño por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, y Eduardo Espinel hizo una autocrítica al final del encuentro. El técnico de los albos reconoció que el resultado fue corto y que estaban fallando en el último pase, pero que lo importante fue la reacción de sus dirigidos tras encajar un tanto en los primeros minutos y lograr darle la vuelta al marcador. Durante la conferencia de prensa posterior, Espinel también fue consultado sobre la posible llegada del defensor Fidel Escobar al Olimpia, cuyo futuro en Saprissa es una incógnita.

"Quiero dedicar el triunfo para la gente que vino desde lejos, que estuvo con su banderas y sus bombos, el sacrificio que hacen no solo por el punto de vista económico, sino por las horas de viaje, le dieron un colorido. Este triunfo es para la gente que vino desde Honduras y nos acompañó en este hermoso país", arrancó el entrenador charrúa. "Sabíamos que sería un partido difícil porque vimos que era un equipo que no arriesgaba mucho en ataque, pero tiene un bloque bajo que era difícil entrarle con el balón jugando, lo había hecho así con Saprissa", explicó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Nos sorprendió el gol, tuvimos una distracción en los primeros minutos, pero en líneas generales tuvimos el control del juego. Ese último pase estamos fallando, no podíamos generar situaciones claras, creo que en el segundo tiempo comenzaron a aparecer pases más precisos en el área, fuimos justos merecedores por el trabajo, aunque el resultado fue corto", admite. Sobre el posible fichaje de Fidel Escobar, Espinel fue contundente: "Me entero ahora que usted me está diciendo, pero no. No sé quién es el jugador, no sé qué me está preguntando. No hay ninguna negociación por un jugador panameño".

Pese al triunfo, el uruguayo insistió en que "hay muchas cosas por mejorar, pero acá el tema más complicado es que tenemos poco tiempo. Mañana (jueves) no entrenamos, el viernes preparamos un partido para jugar el domingo de local, pero siempre tratamos de ir mejorando cada día". "Hoy mejoramos en la tenencia de balón, fuimos más agresivos, todos trabajaban para el equipo, pero no nos conformamos con una victoria. Tengo la suerte de tener un grupo de jugadores que dejan todo. Estoy seguro que vamos a estar a la altura de la competencia", sostuvo. Imanol Enríquez debutó con gol: "Siempre es importante que los delanteros conviertan goles, viven del gol, por más que haga un buen trabajo y no marquen, son criticados. Es un muchacho que conozco hace tiempos, lo trajimos porque lo he tenido en otro equipo y sé que da resultados, pero lo más importantes es la competencia".