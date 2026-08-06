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Motagua se despega en la cima: la tabla del grupo D de la Copa Centroamericana

Motagua busca recuperar el liderato ante FAS en la Copa Centroamericana.

Motagua se despega en la cima: la tabla del grupo D de la Copa Centroamericana

Municipal le mete presión a Motagua en la tabla de posiciones del grupo D de la Copa Centroamericana.
06 de agosto de 2026 a las 21:46

Motagua dio un paso importante hacia la siguiente ronda de la Copa Centroamericana al derrotar 1-0 al FAS de El Salvador en el Estadio Nacional Chelato Uclés, resultado que lo deja como líder en solitario del Grupo D al finalizar la segunda jornada.

El conjunto dirigido por Javier López llegó a seis puntos tras enlazar su segunda victoria consecutiva. En su debut había goleado 5-0 al Verdes FC en Belice y ahora sumó tres unidades más gracias al tanto del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera, quien marcó el único gol del compromiso.

Con gol de Rodrigo de Olivera, Motagua derrota a FAS en la Copa Centroamericana

Además de comandar la clasificación, el Ciclón Azul presume la mejor diferencia de goles del grupo con +6, producto de seis goles anotados y ninguno recibido en sus dos presentaciones.

El Municipal de Guatemala cayó al segundo lugar con cuatro puntos, luego de vencer más temprano 1-0 al Verdes FC. El conjunto chapín registra una victoria y un empate, con dos goles a favor y uno en contra.

En la tercera posición aparece el CS Cartaginés de Costa Rica con tres unidades. El equipo costarricense solo ha disputado un encuentro y descansó en esta segunda jornada.

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Por su parte, el FAS debutó con derrota en la competición y se ubica en el cuarto lugar con cero puntos y una diferencia de goles de -1.

El último puesto es para el Hankook Verdes, que continúa sin sumar unidades tras dos partidos disputados y presenta una diferencia de goles de -6.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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