Motagua se despega en la cima: la tabla del grupo D de la Copa Centroamericana

Motagua dio un paso importante hacia la siguiente ronda de la Copa Centroamericana al derrotar 1-0 al FAS de El Salvador en el Estadio Nacional Chelato Uclés, resultado que lo deja como líder en solitario del Grupo D al finalizar la segunda jornada. El conjunto dirigido por Javier López llegó a seis puntos tras enlazar su segunda victoria consecutiva. En su debut había goleado 5-0 al Verdes FC en Belice y ahora sumó tres unidades más gracias al tanto del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera, quien marcó el único gol del compromiso.

Además de comandar la clasificación, el Ciclón Azul presume la mejor diferencia de goles del grupo con +6, producto de seis goles anotados y ninguno recibido en sus dos presentaciones. El Municipal de Guatemala cayó al segundo lugar con cuatro puntos, luego de vencer más temprano 1-0 al Verdes FC. El conjunto chapín registra una victoria y un empate, con dos goles a favor y uno en contra. En la tercera posición aparece el CS Cartaginés de Costa Rica con tres unidades. El equipo costarricense solo ha disputado un encuentro y descansó en esta segunda jornada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE