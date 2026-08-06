Rodrigo de Olivera fue el héroe: Motagua derrota a FAS en la Copa Centroamericana

El Ciclón Azul tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a un ordenado conjunto salvadoreño, que durante buena parte del compromiso complicó a los dirigidos por Javier López y generó las ocasiones más claras en varios tramos del encuentro.

Motagua dio un paso firme en la Copa Centroamericana al vencer 1-0 al CD FAS de El Salvador en el Estadio Nacional Chelato Uclés, resultado que le permitió asumir el liderato del grupo con seis puntos tras disputarse dos jornadas.

Desde el inicio, Motagua avisó con peligro. Apenas al minuto 6, Jesús Bátiz envió un centro desde la izquierda que encontró a Luis Vega, quien remató de zurda. El guardameta del FAS reaccionó con una gran intervención, el balón se estrelló en el poste y la defensa terminó despejando el peligro.

El cuadro santaneco sufrió un contratiempo temprano cuando, al minuto 8, Nelson Bonilla abandonó el terreno de juego por lesión tras resentirse de un problema muscular. En su lugar ingresó el chileno César Díaz.

Con el paso de los minutos, el FAS tomó el control del balón y comenzó a inquietar a los azules. Al minuto 20, Portillo cometió una dura falta sobre Edgar Medrano que parecía merecer tarjeta amarilla, pero el árbitro decidió no sancionarlo. Mientras tanto, Motagua perdió intensidad y, al minuto 35, el conjunto salvadoreño dominaba las acciones pese a que el marcador seguía sin abrirse.

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Antes del descanso, el equipo hondureño desperdició una inmejorable oportunidad. Al minuto 43, Denis Meléndez filtró un pase para Jonathan Moya, quien quedó con espacio por la banda derecha, pero su definición fue contenida por el arquero rival, enviando el balón al tiro de esquina.

En el complemento, el FAS volvió a poner en aprietos al Motagua. Al minuto 49, Juan Vega envió un centro desde la izquierda para César Díaz, quien conectó dentro del área, pero el portero Luis Ortiz respondió con un extraordinario reflejo para mandar el balón al tiro de esquina y mantener el cero en su arco.

Buscando mayor peso ofensivo, Javier López movió el banquillo al minuto 58 con el ingreso del uruguayo Rodrigo de Olivera en sustitución de Denis Meléndez. El cambio resultó determinante.

Solo tres minutos después llegó la jugada que definió el encuentro. Al minuto 61, Jorge Serrano desbordó por la banda izquierda y sacó un centro preciso al corazón del área, donde apareció completamente solo Rodrigo de Olivera para conectar un certero cabezazo que venció al guardameta salvadoreño y decretó el 1-0 para el Ciclón Azul.