Panamá enfrentará a Nueva Zelanda en torneo internacional durante Fecha FIFA

La Selección de Panamá ya tiene definido su plan de preparación para la próxima Fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Thomas Christiansen viajará a Japón para disputar un cuadrangular internacional que le permitirá medir su nivel antes de afrontar los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Los canaleros debutarán el jueves 1 de octubre frente a Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, ubicado en la prefectura de Kanagawa. En la otra llave del torneo se enfrentarán las selecciones de Japón y Ecuador, dos rivales de alto nivel que completan el cartel del certamen.

Dependiendo de los resultados de las semifinales, Panamá volverá a jugar el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio. Los vencedores disputarán la gran final, mientras que los equipos que pierdan su primer compromiso se enfrentarán por el tercer lugar.