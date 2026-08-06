Panamá enfrentará a Nueva Zelanda en torneo internacional durante Fecha FIFA

La Selección de Panamá ya tiene definido su plan de preparación para la próxima Fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Thomas Christiansen viajará a Japón para disputar un cuadrangular internacional que le permitirá medir su nivel antes de afrontar los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
Los canaleros debutarán el jueves 1 de octubre frente a Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, ubicado en la prefectura de Kanagawa. En la otra llave del torneo se enfrentarán las selecciones de Japón y Ecuador, dos rivales de alto nivel que completan el cartel del certamen.
Dependiendo de los resultados de las semifinales, Panamá volverá a jugar el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio. Los vencedores disputarán la gran final, mientras que los equipos que pierdan su primer compromiso se enfrentarán por el tercer lugar.
La gira asiática representa una importante prueba para el conjunto panameño, que continúa su proceso de consolidación tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y mantiene el objetivo de seguir creciendo bajo el mando del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen.
El cuerpo técnico aprovechará estos dos encuentros para observar variantes, fortalecer el funcionamiento colectivo y llegar con mayor ritmo competitivo a los compromisos oficiales de noviembre, cuando Panamá buscará un boleto al Final Four de la Liga de Naciones.
El rival de los canaleros en los cuartos de final de la competición de Concacaf todavía no ha sido definido, ya que saldrá de la fase de grupos que se disputará entre septiembre y octubre.
Con este cuadrangular internacional, Panamá afrontará una de las ventanas FIFA más exigentes del año, enfrentándose a selecciones de distintos continentes en una preparación de alto nivel con la mira puesta en seguir siendo protagonista en la región.