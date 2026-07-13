Panamá toma decisión con el DT Christiansen y le apuntan a volver al Mundial 2030

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes la continuidad del entrenador Thomas Christiansen al frente de la selección masculina de Panamá, dando seguimiento al proyecto deportivo iniciado en 2020 bajo la dirección del técnico hispano-danés. A través de un comunicado oficial, la FPF informó que su Comité Ejecutivo decidió darle continuidad al proceso de Christiansen, al considerar que el trabajo desarrollado durante estos años ha permitido la evolución del combinado nacional y ha generado resultados positivos para el fútbol panameño. "La FPF y su Comité Ejecutivo, después de un análisis minucioso y detallado, están convencidos de que, tras el trabajo realizado en estos años, con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando", señaló el organismo.

La federación y el entrenador llegaron a un acuerdo que establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, que será elegido en diciembre, pueda decidir si mantiene o no la continuidad del proyecto, sin comprometer las finanzas de la institución. Según el comunicado, en los próximos días los representantes legales de ambas partes iniciarán la redacción del nuevo contrato, cuya firma se formalizará en las próximas semanas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El acuerdo contempla el inicio de una nueva etapa a partir del 1 de agosto de 2026, con miras al proceso clasificatorio y competitivo del ciclo mundialista 2030. Durante su gestión, Christiansen ha liderado una etapa de crecimiento de la selección panameña, que incluye participaciones destacadas en torneos internacionales y una mayor consolidación del equipo dentro de la región de Concacaf.