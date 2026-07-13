El salvadoreño Nathan Ordaz cambia de club y ficha por el D.C. United de la MLS

El delantero de la selección de El Salvador, Nathan Ordaz, continuará su carrera en la Major League Soccer con un nuevo desafío. El D.C. United anunció oficialmente la contratación del atacante de 22 años, procedente de Los Angeles FC, en una operación valorada en 2.375 millones de dólares.

El acuerdo contempla además hasta 500 mil dólares adicionales en bonos por rendimiento, mientras que el LAFC conservará un porcentaje de una futura venta del futbolista. Ordaz llega al conjunto capitalino como jugador de la Iniciativa Sub-22, una de las plazas destinadas a jóvenes talentos dentro de la MLS. "Nathan es un talento prometedor que ha demostrado una habilidad natural para marcar goles y dar asistencias. Trabaja sin descanso tanto en el ataque como en la defensa y nos aporta flexibilidad, ya que puede jugar como delantero o extremo. Estamos encantados de que se incorpore a nuestra familia", expresó el director general de operaciones futbolísticas del D.C. United, Dr. Erkut Sogut.