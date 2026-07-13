El salvadoreño Nathan Ordaz cambia de club y ficha por el D.C. United de la MLS

El delantero de la selección de El Salvador, Nathan Ordaz, continuará su carrera en la Major League Soccer con un nuevo desafío. El D.C. United anunció oficialmente la contratación del atacante de 22 años, procedente de Los Angeles FC, en una operación valorada en 2.375 millones de dólares.
El acuerdo contempla además hasta 500 mil dólares adicionales en bonos por rendimiento, mientras que el LAFC conservará un porcentaje de una futura venta del futbolista. Ordaz llega al conjunto capitalino como jugador de la Iniciativa Sub-22, una de las plazas destinadas a jóvenes talentos dentro de la MLS.
"Nathan es un talento prometedor que ha demostrado una habilidad natural para marcar goles y dar asistencias. Trabaja sin descanso tanto en el ataque como en la defensa y nos aporta flexibilidad, ya que puede jugar como delantero o extremo. Estamos encantados de que se incorpore a nuestra familia", expresó el director general de operaciones futbolísticas del D.C. United, Dr. Erkut Sogut.
Formado en las categorías inferiores del LAFC desde 2018, Ordaz firmó su primer contrato profesional en 2022 y durante tres temporadas y media disputó 98 partidos oficiales, en los que registró 14 goles y ocho asistencias entre todas las competiciones.
En la presente campaña había participado en nueve encuentros de la MLS, marcando dos goles y aportando una asistencia. Además, fue protagonista en la Copa de Campeones de Concacaf al anotar frente al Alajuelense. Su mejor temporada fue la de 2025, cuando sumó cinco goles y cinco asistencias en la liga, actuación que le permitió integrar el prestigioso listado "22 Under 22" de la MLS como el octavo mejor joven del campeonato.
Con la selección absoluta de El Salvador debutó en marzo de 2024 y desde entonces acumula 14 partidos internacionales, con dos goles y tres asistencias. Su primer doblete con La Selecta llegó este año en el empate 2-2 frente a República Dominicana.
La llegada de Nathan Ordaz representa una apuesta importante del D.C. United por rejuvenecer su plantilla y reforzar su ataque para la segunda mitad de la temporada, mientras el delantero salvadoreño buscará consolidarse como una de las principales figuras centroamericanas en la Major League Soccer.