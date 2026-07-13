La decisión de Iván Barton y su esposa antes del Mundial 2026: ¿quién es ella?

"Me hace falta tu mirada, el calor de tu piel y la forma en que el mundo se detiene cuando me abrazas. Eres el dueño de mis suspiros y el pensamiento que me acompaña a cada segundo. No veo la hora de perderme otra vez en tus brazos y recordarte, frente a frente, que eres el amor de mi vida", escribió la mujer en esta imagen en su Instagram.