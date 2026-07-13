La decisión de Iván Barton y su esposa antes del Mundial 2026: ¿quién es ella?

El árbitro salvadoreño, Iván Barton, contrajo matrimonio antes de emprender su viaje a la Copa del Mundo 2026: ¿quién es su bella esposa y a qué se dedica?
Iván Barton ha hecho historia en esta Copa del Mundo al convertirse en el primer árbitro centroamericano en pitar más de seis partidos en Mundiales (dirigirá su séptimo en semifinales).
El árbitro salvadoreño ya había dirigido el encuentro de octavos de final entre Suiza y Colombia. Además de otros compromisos en la fase de grupos, recibiendo nuevamente el respaldo de la Comisión de Árbitros de la FIFA.
También hizo historia al convertirse en el primer juez central en expulsar a un jugador por taparse la boca mientras se dirigía a un rival. Barton echó al paraguayo Miguel Almirón en duelo Paraguay - Turquía.
Ahora, Iván Barton fue designado por la FIFA para pitar la semifinal Francia vs España. Será acompañado por su compatriota David Morán, como primer asistente y por el nicaragüense Antonio Pupiro como asistente dos.
Sin embargo, antes de ese momento histórico dentro de la cancha en el Mundial 2026, el árbitro salvadoreño Iván Barton también vivió uno de los capítulos más importantes de su vida personal.
Iván Barton contrajo matrimonio con su pareja Ana Yancy Ábrego el pasado 8 de junio, apenas tres días antes del inicio del Mundial 2026.
La noticia fue compartida por su ahora esposa Ana Yancy Ábrego en sus redes sociales, donde expresó la emoción que sintió al dar este paso junto al árbitro salvadoreño.
“¡Nos casamos! No saben lo feliz que me siento, porque todo ha sido como Dios ha querido y en el momento que él tenía preparado. Aún falta, hacer la promesa ante Dios”, escribió Ábrego, dejando ver que la pareja aún tiene pendiente una ceremonia religiosa.
La boda se realizó en un momento muy especial para Barton, quien pocos días después partió hacia una de las competencias más importantes de su carrera arbitral.
Además, el enlace tuvo un significado familiar especial, pues el árbitro y su esposa estuvieron acompañados por sus dos hijos en este importante paso de vida.
El salvadoreño, originario de Santa Ana, tiene 35 años y no solo destaca por su trayectoria en el arbitraje profesional. Iván Barton también obtuvo una licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de El Salvador y se ha desempeñado como profesor de Química Orgánica en esa misma institución.
Ana Yancy Ábrego ha estado activa en sus redes sociales durante el Mundial 2026 y le ha dedicado emotivos mensajes a Iván Barton, mostrando cuanto lo extraña.
"Me hace falta tu mirada, el calor de tu piel y la forma en que el mundo se detiene cuando me abrazas. Eres el dueño de mis suspiros y el pensamiento que me acompaña a cada segundo. No veo la hora de perderme otra vez en tus brazos y recordarte, frente a frente, que eres el amor de mi vida", escribió la mujer en esta imagen en su Instagram.
Ana Yancy Ábrego es una periodista salvadoreña que actualmente tiene en pausa su carrera ya que está dedicada completamente a sus hijos.
La ahora esposa de Iván Barton vive en la ciudad de Santa Ana, El Salvador, junto al reconocido árbitro.
"Soy mamá 24/7, dejé mi trabajo por cuidar a mis hijos y qué vida más caótica", describe ella en su cuenta de Facebook.
En su Instagram, Ana Yancy Ábrego cuenta con más de 13 mil seguidores y van en aumento.
La esposa de Iván Barton describe su personalidad como "protectora, intuitiva, leal y hogareña".
Ana Yancy Ábrego está tratando de ponerse en forma en el gimnasio. "Tengo panza de señora, pero prometo un día, ponerme fit", escribió en esta foto.
Ana Yancy Ábrego se ha convertido en el apoyo del árbitro salvadoreño Iván Barton durante su carrera.
Así es Ana Yancy Ábrego, la guapa esposa del árbitro salvadoreño Iván Barton que está haciendo historia en el Mundial 2026.