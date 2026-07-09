Federación de Panamá frena renovación de Christiansen como seleccionador

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) decidió no aprobar, por el momento, la renovación del contrato del entrenador Thomas Christiansen al frente de la Selección de Panamá, poniendo en pausa la continuidad de uno de los procesos más exitosos en la historia reciente del fútbol canalero.
La determinación fue tomada tras una extensa reunión del Comité Ejecutivo, que concluyó que no es conveniente comprometer a la próxima administración con un contrato de largo plazo, previsto para el período 2026-2030, al considerar aspectos económicos y de gobernanza institucional.
Aunque dentro de la Federación existieron dirigentes que respaldaban la continuidad del técnico danés, la postura mayoritaria fue esperar a que la nueva directiva, que asumirá funciones en enero de 2027, sea la encargada de definir el futuro del seleccionado nacional.
Con esta resolución, el exitoso ciclo de Christiansen entra en un compás de espera tras seis años de trabajo, tiempo en el que el estratega logró consolidar una identidad futbolística competitiva y posicionó a Panamá como una de las selecciones más fuertes de la región.
El entrenador europeo deja un legado marcado por importantes actuaciones internacionales, crecimiento deportivo y una generación de futbolistas que dio un salto de calidad bajo su conducción, convirtiéndose en una figura muy valorada por la afición panameña.
Mientras la FPF posterga una decisión definitiva, el nombre de Thomas Christiansen ya comienza a sonar con fuerza en distintos mercados. Diversos reportes apuntan a que el técnico cuenta con propuestas procedentes de clubes y selecciones de Europa, la MLS y Sudamérica para continuar su carrera.
El futuro del banquillo panameño quedará ahora en manos de la próxima administración federativa, que deberá decidir si apuesta por la continuidad del proyecto encabezado por Christiansen o inicia una nueva etapa de cara a los próximos desafíos internacionales.