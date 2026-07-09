Federación de Panamá frena renovación de Christiansen como seleccionador

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) decidió no aprobar, por el momento, la renovación del contrato del entrenador Thomas Christiansen al frente de la Selección de Panamá, poniendo en pausa la continuidad de uno de los procesos más exitosos en la historia reciente del fútbol canalero.

La determinación fue tomada tras una extensa reunión del Comité Ejecutivo, que concluyó que no es conveniente comprometer a la próxima administración con un contrato de largo plazo, previsto para el período 2026-2030, al considerar aspectos económicos y de gobernanza institucional.

Aunque dentro de la Federación existieron dirigentes que respaldaban la continuidad del técnico danés, la postura mayoritaria fue esperar a que la nueva directiva, que asumirá funciones en enero de 2027, sea la encargada de definir el futuro del seleccionado nacional.