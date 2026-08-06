Con gol de Rodrigo de Olivera, Motagua derrota a FAS en la Copa Centroamericana

Motagua derrotó por la mínima al Club Deportivo FAS en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf, el torneo más importante a nivel de clubes en la región.
-- MINUTO A MINUTO --
MIN 90+5 - ¡FINAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO! MOTAGUA DERROTA POR LA MÍNIMA AL CD FAS DE EL SALVADOR Y SE INSTALA EN EL PRIMER LUGAR DEL GRUPO DE DE LA COPA CENTROAMERICANA CON 6 PUNTOS.
MIN 90 - ¡TIEMPO AGREGADO! Cinco minutos más se jugarán en la segunda parte del encuentro de Copa Centroamericana.
MIN 89 - Se salva el Motagua, centro desde la izquierda y Rafael Tejeda de cabeza la manda por un costado.
MIN 85 - Dura patada de Serrano contra Yan Maciel, el brasileño le cubrió el balón el panameño se molesta y se lo termina bajando, el árbitro lo amonesta.
MIN 80 - Pase filtrado de Rodrigo Gómez a Jorge Serrano que se metía al área, pero se había quedado fuera de lugar.
MIN 79 - Doble cambio en el Motagua, salen Jesús Bátiz y Jonathan Moya, ingresan Jeffry Miranda y Rodrigo Gómez
MIN 77 - Amonestado Óscar Padilla por fuerte falta contra jugador del FAS.
MIN 69 - Vuelve Motagua a la carga, mala salida del FAS que le quedó a Padilla para servirle a Rodrigo que remata y el balón pasó muy cerca.
MIN 61 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRIGO! Jorge Serrano mandó un centro preciso desde el costado izquierdo y encontró a Rodrigo de Olivera totalmente solo para conectar de cabeza y marcar el primer para el Ciclón Azul ante los salvadoreños.
MIN 58 - Ingresa Rodrigo De Olivera en lugar de Denis Meléndez. Motagua va en busca de ese gol que lo ponga en ventaja.
MIN 49 - Se salva el Motagua, centro desde la izquierda de Juan Vega, en el área esperaba César Díaz que llega con lo justo y con un gran reflejo el portero Ortiz la mandó al tiro de esquina.
10:09 PM - ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
------------------------------------------------------------
MIN 45 - ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! El Ciclón Azul y el conjunto salvadoreño se van al descanso con el empate sin goles.
MIN 43 - Motagua perdona, pase filtrado de Meléndez a Moya que cerraba solo por banda derecha, patea y el portero logró desviar para el tiro de esquina.
MIN 35 - El partido sigue empatado sin goles, pero Motagua está siendo dominado por el Fas de El Salvador en los primeros minutos.
MIN 20 - Dura falta de Portillo contra Edgar Medrano, era para amonestación para el defensor del Motagua, pero el árbitro lo perdonó.
MIN 8 - Sale Nelson Bonilla lesionado, dio un pase y sintió el dolor en el músculo de su pierna. En su lugar ingresó el chileno 11. César Díaz.
MIN 6 - Se salva el FAS. Centro desde la izquierda de Batiz y la recibe de zurda Luis Vega donde el portero la logra desviar con lo justo, el balón impacta en el poste y la defensa la saca.
9:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Motagua y CD FAS ya juegan por la segunda jornada de la Copa Centroamericana.
-- ALINEACIONES DEL PARTIDO --
Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 5. Óscar Padilla, 8. Denis Meléndez, 7. Jorge Serrano, 21. Jesús Bátiz, 23. José Reyes y 9. Jonathan Moya.
FAS: 1. Kevin Carabantes, 16. Juan Vega, 28. Rudy Clavel, 3. Miguel Murillo, 29. Jorge Cruz, 5. José Portillo, 8. Jonathan Nolasco, 20. Yan Maciel, 7. Rafael Tejeda, 13. Edgar Medrano y 9. Nelson Bonilla.
-- FICHA DEL PARTIDO --
Estadio: José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.
Hora: 9:00 PM (hora de Honduras).
Transmite: ESPN y Disney Plus.