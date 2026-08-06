Con gol de Rodrigo de Olivera, Motagua derrota a FAS en la Copa Centroamericana

MIN 90+5 - ¡FINAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO! MOTAGUA DERROTA POR LA MÍNIMA AL CD FAS DE EL SALVADOR Y SE INSTALA EN EL PRIMER LUGAR DEL GRUPO DE DE LA COPA CENTROAMERICANA CON 6 PUNTOS.



MIN 90 - ¡TIEMPO AGREGADO! Cinco minutos más se jugarán en la segunda parte del encuentro de Copa Centroamericana.



MIN 89 - Se salva el Motagua, centro desde la izquierda y Rafael Tejeda de cabeza la manda por un costado.



MIN 85 - Dura patada de Serrano contra Yan Maciel, el brasileño le cubrió el balón el panameño se molesta y se lo termina bajando, el árbitro lo amonesta.



MIN 80 - Pase filtrado de Rodrigo Gómez a Jorge Serrano que se metía al área, pero se había quedado fuera de lugar.



MIN 79 - Doble cambio en el Motagua, salen Jesús Bátiz y Jonathan Moya, ingresan Jeffry Miranda y Rodrigo Gómez



MIN 77 - Amonestado Óscar Padilla por fuerte falta contra jugador del FAS.



MIN 69 - Vuelve Motagua a la carga, mala salida del FAS que le quedó a Padilla para servirle a Rodrigo que remata y el balón pasó muy cerca.



MIN 61 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRIGO! Jorge Serrano mandó un centro preciso desde el costado izquierdo y encontró a Rodrigo de Olivera totalmente solo para conectar de cabeza y marcar el primer para el Ciclón Azul ante los salvadoreños.



MIN 58 - Ingresa Rodrigo De Olivera en lugar de Denis Meléndez. Motagua va en busca de ese gol que lo ponga en ventaja.



MIN 49 - Se salva el Motagua, centro desde la izquierda de Juan Vega, en el área esperaba César Díaz que llega con lo justo y con un gran reflejo el portero Ortiz la mandó al tiro de esquina.



10:09 PM - ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!



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MIN 45 - ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! El Ciclón Azul y el conjunto salvadoreño se van al descanso con el empate sin goles.



MIN 43 - Motagua perdona, pase filtrado de Meléndez a Moya que cerraba solo por banda derecha, patea y el portero logró desviar para el tiro de esquina.



MIN 35 - El partido sigue empatado sin goles, pero Motagua está siendo dominado por el Fas de El Salvador en los primeros minutos.



MIN 20 - Dura falta de Portillo contra Edgar Medrano, era para amonestación para el defensor del Motagua, pero el árbitro lo perdonó.



MIN 8 - Sale Nelson Bonilla lesionado, dio un pase y sintió el dolor en el músculo de su pierna. En su lugar ingresó el chileno 11. César Díaz.



MIN 6 - Se salva el FAS. Centro desde la izquierda de Batiz y la recibe de zurda Luis Vega donde el portero la logra desviar con lo justo, el balón impacta en el poste y la defensa la saca.



9:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Motagua y CD FAS ya juegan por la segunda jornada de la Copa Centroamericana.