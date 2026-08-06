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Con gol de Rodrigo de Olivera, Motagua derrota a FAS en la Copa Centroamericana

Las Águilas Azules siguen con paso firme en la Copa Centroamericana al ganar su segundo encuentro en el grupo D.

Con gol de Rodrigo de Olivera, Motagua derrota a FAS en la Copa Centroamericana
VS

Rodrigo de Olivera fue el MVP del partido luego de anotar el único gol del partido en Copa Centroamericana.

 David Romero
06 de agosto de 2026 a las 15:35

Motagua derrotó por la mínima al Club Deportivo FAS en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf, el torneo más importante a nivel de clubes en la región.

-- MINUTO A MINUTO --

MIN 90+5 - ¡FINAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO! MOTAGUA DERROTA POR LA MÍNIMA AL CD FAS DE EL SALVADOR Y SE INSTALA EN EL PRIMER LUGAR DEL GRUPO DE DE LA COPA CENTROAMERICANA CON 6 PUNTOS.

MIN 90 - ¡TIEMPO AGREGADO! Cinco minutos más se jugarán en la segunda parte del encuentro de Copa Centroamericana.

MIN 89 - Se salva el Motagua, centro desde la izquierda y Rafael Tejeda de cabeza la manda por un costado.

MIN 85 - Dura patada de Serrano contra Yan Maciel, el brasileño le cubrió el balón el panameño se molesta y se lo termina bajando, el árbitro lo amonesta.

MIN 80 - Pase filtrado de Rodrigo Gómez a Jorge Serrano que se metía al área, pero se había quedado fuera de lugar.

MIN 79 - Doble cambio en el Motagua, salen Jesús Bátiz y Jonathan Moya, ingresan Jeffry Miranda y Rodrigo Gómez

MIN 77 - Amonestado Óscar Padilla por fuerte falta contra jugador del FAS.

MIN 69 - Vuelve Motagua a la carga, mala salida del FAS que le quedó a Padilla para servirle a Rodrigo que remata y el balón pasó muy cerca.

MIN 61 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRIGO! Jorge Serrano mandó un centro preciso desde el costado izquierdo y encontró a Rodrigo de Olivera totalmente solo para conectar de cabeza y marcar el primer para el Ciclón Azul ante los salvadoreños.

MIN 58 - Ingresa Rodrigo De Olivera en lugar de Denis Meléndez. Motagua va en busca de ese gol que lo ponga en ventaja.

MIN 49 - Se salva el Motagua, centro desde la izquierda de Juan Vega, en el área esperaba César Díaz que llega con lo justo y con un gran reflejo el portero Ortiz la mandó al tiro de esquina.

10:09 PM - ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

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MIN 45 - ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! El Ciclón Azul y el conjunto salvadoreño se van al descanso con el empate sin goles.

MIN 43 - Motagua perdona, pase filtrado de Meléndez a Moya que cerraba solo por banda derecha, patea y el portero logró desviar para el tiro de esquina.

MIN 35 - El partido sigue empatado sin goles, pero Motagua está siendo dominado por el Fas de El Salvador en los primeros minutos.

MIN 20 - Dura falta de Portillo contra Edgar Medrano, era para amonestación para el defensor del Motagua, pero el árbitro lo perdonó.

MIN 8 - Sale Nelson Bonilla lesionado, dio un pase y sintió el dolor en el músculo de su pierna. En su lugar ingresó el chileno 11. César Díaz.

MIN 6 - Se salva el FAS. Centro desde la izquierda de Batiz y la recibe de zurda Luis Vega donde el portero la logra desviar con lo justo, el balón impacta en el poste y la defensa la saca.

9:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Motagua y CD FAS ya juegan por la segunda jornada de la Copa Centroamericana.

-- ALINEACIONES DEL PARTIDO --

Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 5. Óscar Padilla, 8. Denis Meléndez, 7. Jorge Serrano, 21. Jesús Bátiz, 23. José Reyes y 9. Jonathan Moya.

FAS: 1. Kevin Carabantes, 16. Juan Vega, 28. Rudy Clavel, 3. Miguel Murillo, 29. Jorge Cruz, 5. José Portillo, 8. Jonathan Nolasco, 20. Yan Maciel, 7. Rafael Tejeda, 13. Edgar Medrano y 9. Nelson Bonilla.

-- FICHA DEL PARTIDO --

Estadio: José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Hora: 9:00 PM (hora de Honduras).

Transmite: ESPN y Disney Plus.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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