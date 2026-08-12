Motagua se complica: así quedó la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana

A pesar de mantenerse temporalmente en la cima de la tabla del Grupo D con siete puntos en tres compromisos disputados, el conjunto hondureño no pudo asegurar matemáticamente la clasificación en el Estadio Nacional Chelato Uclés, por lo que todo se resolverá en la última jornada de esta disputada fase de grupos.

El Fútbol Club Motagua dejó ir una valiosa oportunidad al empatar 1-1 en casa contra el Club Sport Cartaginés, un resultado que le impidió sellar de manera anticipada su boleto directo hacia los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf .

Para el Ciclón Azul, la buena noticia es que sigue dependiendo de sí mismo para amarrar uno de los dos cupos disponibles. El reto final de la fase regular será de máxima exigencia para la plantilla dirigida por Javier López, ya que les tocará visitar al Club Social y Deportivo Municipal en territorio guatemalteco durante la jornada decisiva.

Un empate o un triunfo en tierras chapinas colocará a los azules automáticamente en la ronda de eliminación directa, pero una derrota pondría en severo riesgo su permanencia en el certamen continental.

Por su parte, el Deportivo Municipal emerge como un candidato directo y de alta peligrosidad para arrebatarle el liderato al cuadro catracho. Ubicado provisionalmente en la segunda plaza con cuatro puntos y un partido menos en su contabilidad, el combinado de Guatemala tiene en sus manos la posibilidad de asaltar los puestos de privilegio si logra hacer valer su localía ante su afición en el cierre de grupo. Los rojos buscarán sumar primero en sus duelos previos para llegar al duelo clave frente a las águilas con opciones plenas de clasificar en casa.

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La escuadra costarricense del Sport Cartaginés también mantiene vivas sus esperanzas de colarse entre los dos mejores del sector. El valioso punto rescatado en Tegucigalpa les permite sumar dos unidades en el torneo regional y quedarse con una buena cuota de vida para sus siguientes duelos. Para poder aspirar a los cuartos de final de forma directa, el equipo brumoso está obligado a ganar sus partidos restantes en casa frente al Hankook Verdes y contra el FAS, esperando además una combinación favorable de resultados en el enfrentamiento entre hondureños y guatemaltecos.