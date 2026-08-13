Atacan a balazos un bus con hinchas de Motagua tras duelo ante Cartaginés

El bus que transportada a los aficionados del 'Ciclón' fue atacado a balazos cuando circulaba por el sector del bulevar Fuerzas Armadas.

El empate entre Motagua-Cartaginés por la Copa Centroamericana (1-1) disputado anoche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa ha dejado un hecho alarmante y lamentable al final del encuentro.

Afortunadamente, los reportes policiales indican que no hay fallecidos, aunque se registra una persona herida que fue trasladada de inmediato hacia una clínica de la capital.

De acuerdo con las imágenes de HCH, el bus rojo donde viajaban los hinchas motagüenses rumbo a sus hogares sufrió varios impactos de bala, dejando las ventanas completamente perforadas.

"Nos cayó la información que había múltiples heridos de bala, pero llegamos a la escena y se nos informó que el paciente que estaba herido fue llevado de emergencia. Esto es casi una tragedia, ya que se desplazaban varios militantes del club Motagua en esta unidad de transporte", explicó un portavoz del Sistema Nacional de Emergencia 911 de Honduras.



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Según testigos, se escuchó una tremenda balacera que pudo haber acabado en tragedia, pero la reacción de las autoridades fue inmediata y montó un fuerte dispositivo de seguridad en el lugar.



Hasta el momento se desconoce quiénes habrían sido los responsables de este violento ataque a la unidad, que deja solo una persona herida.

