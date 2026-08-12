¿Se quejó del formato? Amarini Villatoro responde al empate con Motagua

El empate 1-1 mantiene vivas las opciones del club costarricense, que ahora depende de sí mismo en sus últimos dos partidos ante Verdes y FAS. Por ello, el punto conseguido en Honduras resulta clave para sus aspiraciones.

Cartaginés volvió a frenar a Motagua . El equipo azul no pudo derrotar a los brumosos en su propio estadio y dejó ir la victoria que le garantizaba la clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.

Aunque valoró el resultado positivo en conferencia de prensa, el técnico Amarini Villatoro no quedó del todo satisfecho. El entrenador señaló que varios inconvenientes antes del partido terminaron afectando el rendimiento de su equipo.

Empatar en Guatemala y Honduras parece un buen negocio si se cumple la tarea en el Fello Meza. ¿Qué le pareció el partido de hoy y las posibilidades de Cartaginés de seguir con vida en la copa?

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En esta copa hay que ir partido a partido y sumar siempre. Es clave sumar de visita. Hoy hicimos un partido donde vi a mi equipo muy cansado y fuera de ritmo. Tuvimos inconvenientes para llegar, arribamos ayer a mediodía desde la madrugada y, aunque no es excusa, no me gustó el juego por grandes lapsos. Ellos fueron superiores por momentos y tuvieron las opciones más claras, pero no fueron eficientes. Sufrimos mucho, fuimos inocentes y no tuvimos la pelota. Aun así, el resultado es muy bueno porque sumamos afuera. En las últimas dos jornadas recibimos a Verdes y a FAS; lo positivo es que dependemos de nosotros mismos para clasificar.

Empiezan ganando, ¿a qué atribuye que el equipo decayera en el resto del partido? Y por otro lado, ¿cómo está Olivas?

Lo de Olivas nos preocupa mucho. Es una lesión en el talón de Aquiles; hay que determinar si no es una ruptura total o parcial, pero aun siendo parcial es una lesión de mucho tiempo. Respecto al partido, iniciamos muy bien con la pelota, orden y precisión. Decayó por la imprecisión, la poca intensidad en nuestros recorridos y porque dejamos mucho espacio entre líneas. También influyó la mejora y movilidad del rival en ataque, nos complicaron mucho con el desborde y centros atrás. En el segundo tiempo el juego fue más parejo y volvimos a la esencia con las variantes.

Nos contó sobre las conexiones del vuelo y que les tocó arrancar de visita ante los más fuertes por el ranking. ¿Cree que es justo este formato de Copa Centroamericana?

Sí, me parece justo porque son las reglas. Si la competencia se basa en el ranking, hay que reconocer que nosotros como equipo debemos ser más regulares en el torneo nacional para acumular puntos y evitar esta situación. Tener este calendario y abrir con dos visitas complicadas ocurre porque no hemos logrado esa constancia. El formato premia el mérito de los equipos más regulares de cada liga.

Mencionaba que visitar este estadio es de las plazas más complicadas. ¿A qué le sabe este punto y si las matemáticas le permiten soñar con avanzar?

Vamos partido a partido. Hay que aprovechar la localía y hacernos fuertes en casa. Por momentos el equipo tuvo personalidad y jerarquía, pero hay muchas cosas por corregir si el objetivo es pelear un título centroamericano. Como se dice, siempre es mejor corregir sumando. Jugar aquí contra Motagua u Olimpia siempre es complicado, igual que en El Trébol o San Pedro Sula. Nos vamos contentos con el resultado.