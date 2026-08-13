De kinesiólogo a formador: Joel Díaz, el DT que pule las nuevas promesas de Olimpia

Detrás de cada joven que irrumpe en el primer equipo de Olimpia hay una historia que comenzó mucho antes de los reflectores, los goles y los aplausos. Hay horas de entrenamiento, correcciones, decisiones difíciles y un proceso que pocas veces aparece en la fotografía del éxito. En ese camino aparece el hombre que tiene la misión de tomar esa materia prima y pulirla en el último escalón antes de la élite: se llama Joel Díaz. Su historia también es la de una transformación dentro del propio club. Llegó al Olimpia en 2002 como kinesiólogo y masajista, mientras estudiaba Educación Física; después se especializó en fútbol en Alemania y España, obtuvo su licencia Pro y pasó por distintas áreas del cuerpo técnico. El año pasado recibió el reto de hacerse cargo de las reservas y decidió asumirlo con una idea clara: formar futbolistas para el primer equipo. Los resultados comienzan a hablar por sí solos. Una camada de muchachos de 16, 17 y 18 años ya entrena y suma minutos junto a los grandes, mientras alrededor de una decena de campeones de reservas se mueve entre ambos equipos. Pero para él, el verdadero campeonato no fue levantar un trofeo: es llegar cada día al CAR y ver cómo aquellos muchachos se muestran como si siempre hubieran pertenecido al primer equipo.

LA ENTREVISTA

¿Para usted qué representa que sus dirigidos con los que salió campeón en reservas estén destacando en el primer equipo de Olimpia?

Habla bien del trabajo que se viene haciendo como institución. Nosotros no podemos, solo apropiarnos de lo que son los logros, porque cuando hay logros todo el mundo se sube al barco. El proceso es lo complicado. Proceso de que vienen estos muchachos desde pequeño, de las academias que vienen, de los diferentes, clubes que vienen. El Olimpia también tiene captadoras a nivel nacional en Ceiba, San Pedro, acá en Tegucigalpa y el proceso que nos toca a nosotros es ya, tomar una materia prima y pulirlos ya prácticamente en último escalón. Por ahí muchos se familiarizan con las reservas especiales de Olimpia con otros nombres, pero cuéntenos de usted: ¿Cuándo llegó al equipo, ¿cómo ha sido la estructura de trabajo? ¿cómo se ha venido encaminando todo esto proceso con los chicos, que se espera que den frutos para todo lo que ha sido Olimpia y lo que viene siendo a futuro?

Yo empecé con el club desde el 2002. Y yo empecé con el club como kinesiólogo, como masajista. Pero yo ya estudiaba la licenciatura en Educación Física. Estudié en Alemania, en la Universidad de Leipzig, estudié fútbol, también estudié ciencias aplicadas al deporte en España. Y bueno, tengo la licenciatura en Educación Física con especialidad en fútbol. Saqué la licencia Pro también acá en Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y me he ido preparando y a tiempo veo he ido teniendo oportunidades en el club en las diferentes facetas, tanto deportivas, administrativas y, en esta última ocasión, ya en lo formativo con el proceso de reservas. Siempre he estado en los últimos años vinculado al cuerpo técnico de primera, haciendo videoanálisis y haciendo con el trabajo de los GPS. El año pasado se dio la oportunidad, me dijeron que si quería tomar el reto. Lo primero que hice fue llamar a Juan Flores, a Roger Rojas y decirle que, desde que me estaba dando la oportunidad, que lastimosamente iba a ser después de ellos, pero que no había pedido la... Ah, no había pedido la oportunidad, pero ya que se me estaba brindando iba a tomar el reto. ¿Usted trabaja de la mano con Roger Rojas y con Juan Carlos Espinoza?

No, estamos trabajando con Donis (Escober) y con Juan Carlos Espinoza y con el profe Valeriano. Bueno, y el reto llegó en un año y 6 meses. Después ya se volvió a ser campeón de reserva, junto a lo que se estaba negando en un par de años... Sí, pero nosotros estamos claros que no es el objetivo ese. Nosotros, cuando llegamos ahí, llegamos que el objetivo era nutrir de jugadores primer equipo. Ya había la base de jugador, era implementar una metodología de trabajo que fuera acorde al primer equipo. Entonces, por eso creo que se están dando los frutos, por así decirlo, a corto plazo, porque se está trabajando de la mano con el equipo de primera. Creo que eso es una ventaja que llevaba porque, al ser parte del cuerpo técnico de primera, había una... hay una buena relación. Nosotros, antes de todos los entrenamientos, estamos reunidos con el profe Espinel. Ahí nosotros planificamos y le decimos qué es lo que vamos a trabajar, lo que va acorde, qué jugadores voy a contar ese día, con reservas, qué jugadores ocupa él, de acuerdo a las posiciones. Ahí platicamos. Una sesión de entrenamiento normal de nosotros inicia con el preparador físico, haciendo isométrico o gimnasio y de ahí están con Juan Carlos Espinoza, el grupo está haciendo trabajo analítico, trabajo de técnica. Con Donis Escober están los porteros y después, a las 8:15 am, ya estoy en el campo con ellos, trabajando lo técnico-táctico y todo el cuerpo técnico está incluido en los trabajos. O sea, Donis Escober no solo está trabajando con los porteros, sino que ya pasa el trabajo global. Está Juan Carlos y estamos trabajando, entonces, y todo, y todo va de la mano, eh, con el cuerpo técnico de primera. Antes esperaba que los chicos cumplieran, sí, 20, 21 años para poder, para poder, este, escalar al primer equipo de los diferentes planteles, ¿no? Pero ahora una camada 16, 17, 17, 18 años están figurando. Cuando yo llegué al equipo, había bastante, yo seleccioné unos jugadores de 15 años y me decían de que estaban muy pequeños todavía para que los subiera. Y yo lo primero que pensé es que, a nivel mundial, salvando las distancias, a nivel mundial, este, están jugando jugadores de, 15 años. O sea, nosotros acá en Honduras, aunque no sea ese nivel, no sea ese nivel, podrían jugar. Entonces, lo que hicimos fue adelantar un poco el proceso y empezar a trabajar el torneo, hace un año, subirlo 2009 e inclusive ahora ya estamos trabajando con jugadores 2010, 2011. Tenemos todo un equipo solo de 2009. Entonces, queríamos adelantar ese proceso con estos, con estos muchachos y creo que eso nos ha favorecido mucho y, como te digo, aparte, el trabajo que usted ha venido haciendo en conjunto. Sin obviar también trabajo que se viene haciendo desde las, de las bases. LEA TAMBIÉN: Atacan a balazos un bus con hinchas de Motagua tras duelo ante Cartaginés ¿Y la camisa no les ha quedado grande, a sus muchachos?

No, no, es que digo, al trabajar juntos, por ejemplo, mañana nosotros, yo hoy ya tuve una reunión con el profe Espinel. Tuvimos una reunión y estuvimos conversando con él vía telefónica y le decía: "Ya sabemos qué es lo que se va a trabajar mañana". Y mañana, por ejemplo, los que no tuvieron pocos minutos con primera, mañana se entrena con un grupo de reserva. O sea, todos estos muchachos que están en reservas, ahora ya tienen entrenamientos con el primer equipo. Nosotros sacamos ventaja en eso porque estamos trabajando como un solo equipo. A diferencia de los demás clubes, creo que, que en primer lugar tiene que preocuparse por las canchas, a dónde van a ir a entrenar y esto, y nosotros tenemos un complejo. Así como lo utiliza el primer equipo, lo utiliza reserva. ¿Qué le dice el profesor Espinel sobre toda esto que está sucediendo? Bueno, con el profe trabajamos siempre de la mano en la cuestión de la planificación, del entrenamiento, la rotación de los jugadores. Salvo dos centrales y los porteros, no han jugado posiciones diferentes. Entonces, él más que todo en lo formativo. Es cuestión ya lo del juego, él va a ver los juegos. No por eso los conoce. No, no tanto en las cuestiones de su tema, él nunca me ha dicho: "Mirá, tenés que meter este jugador, esto, no". Ahí tenemos completa libertad. ¿Y él sí supervisa? ¿Qué le decía el profe Espinel de repente del buen trabajo que están haciendo los chicos, los que tal vez ya están sumando minutos en primera división, porque Olimpia es cierto que, eh, en este campeonato ocupaba tener un, tener muchachos o tener recambios ante la necesidad de jugar dos torneos y pues los están haciendo bien los que están sumando minutos?

Bueno, él está contento porque, porque se tiene de dónde echar mano, pues. Le decía de que es más fácil tener de dónde echar mano, de que no es lo mismo que tener que meter los jugadores por reglamento, que ningún técnico te está de acuerdo con eso, pero que estén, eh, jugando porque, porque en realidad tengan calidad los muchachos. Y lo han demostrado. Aparte, él está contento con los resultados que se van teniendo. Y yo te digo, al contar con los mismos recursos que tiene el cuerpo técnico de primera y nosotros tenemos las canchas, el gimnasio, los GPS y videoanálisis. Yo puedo salir después de un partido de reservas y estar viendo el partido. Entonces, eso va porque tiene el apoyo también de la institución. Creo que está contento por eso, porque hay muchos. Él lo mencionaba en una entrevista de que ahorita se está centrando solo en los muchachos que están jugando. Pero ahorita tenía varios jugadores en las diferentes selecciones que en cualquier momento pueden hacer su debut en primera división.

¿Cuántos chicos hay de los que fueron campeones de las reservas ahorita, hace un par de meses, ya siendo parte del primer equipo? Ahorita que va rotando, por lo menos hay 10 jugadores que están con primera. Está, por ejemplo, Jeremy, que estuvo ahorita con la selección; está David, Puerto, Romero, Rodas, Yosami, Denzel, Joshua, Noel, están los porteros, están todos rotando, pero ahí todos, todos los muchachos, como se lo decía antes de la entrevista, están rotando, casi todos los jugadores ya tienen entrenamientos con primera. Si nosotros, por ejemplo, el fin de semana que viene, se juega el domingo y reserva juega el lunes, si hay entre entrenamiento de primera, los que no van convocados con reserva entrenan con primera. Y probablemente los que no hayan jugado con primera el domingo, que han ido en lista, van a jugar el lunes con reserva. Entonces, por difícil darte un número, pero anda por lo menos allí, inscrito, inscrito a nueve en el primer equipo, pero andan más jugadores, entre 10, 12 que entrenan todavía con el equipo de primera. La prioridad, obviamente, está el tema de lo futbolístico, pero en Olimpia también está la parte de que estos muchachos lleven los estudios de la mano y cómo se maneja esa situación. La mayoría de los muchachos estudian, los que están en la sede, están estudiando. Hay, inclusive, muchachos de reservas que estudian en línea en Estados Unidos. ¿En universidades o high school?

De las dos. En caso de Jeremy Rodríguez tiene un proceso de estudio en la Americana. Héctor estudia universidad en Estados Unidos. Entonces, así hay varios muchachos que están llevando esa nueva modalidad que está ayudando mucho.

¿Qué estudia Jeremy, profe?

Estaba en la high school, pero todavía no se ha graduado. Cambios generacionales, ya los Pineda no están, los José Mario Pinto no están y un gran número, ¿no?, de aquella, de aquella generación de reservas que alcanzó muchos éxitos y que le ha dado muchos títulos al primer equipo de Olimpia. ¿Eso mismo se va buscando en esta, en esta nueva generación, profesor?

Bueno, siempre esos procesos se dan. Lo que pasa que nosotros vemos solo los resultados. Por ejemplo, en el 2012, el 2010, creo que... la reserva estaba Edrick Menjívar, estaba Alberth Elis, estaba Roger Rojas, estaba, creo que Alex López, Néstor Martínez. Pero si tú miras el equipo de primera, no jugaban. O sea, nosotros, por ejemplo, ustedes hablan de los últimos cuatro. Pero estos cuatro, para formarse pasaron la etapa quizás más dura del equipo, los tres años y medio que no fuimos campeones. Los muchachos estaban ahí. Entonces, fue un proceso que se vivió. Y gracias a Dios, ahorita no estamos con este cambio generacional, pero por lo menos ahorita no estamos sufriendo, por lo menos en logros. ¿Y será que esos chicos llegan con la impresión de que tienen que alcanzar?

Ellos no tienen que preocuparse tanto por la presión de la institución, ellos tienen que preocuparse más por ir logrando sus propias metas, sus sueños. Yo en la charla les digo que yo estoy seguro de que todos, todo ese grupo, porque hay un buen grupo de reservas ahorita, todos pueden jugar en primera división, no todos van a jugar en el Olimpia, pero todos tienen capacidad para jugar en primera división. Entonces, ellos tienen que preocuparse porque el proceso de reservas no es un ascenso, que van todos para primera. El proceso de reservas es eso, individual, y a veces pasa también por gustos. O sea, que por momentos en ese momento cuando les toque mostrarse con el primer equipo, lo hagan de la mejor manera. Muy bien. ¿Se visualiza una generación bastante exitosa, esta que se ha trabajado?

Le visualizo de que ellos todos pueden llegar. Se trata de ser, probablemente nos vamos a equivocar en el camino porque lastimosamente, ahorita, por así decirte, nosotros estamos enfocados en tener jugadores 2009, 2010, 2011, porque ya los 2007 ya están en el primer equipo. Por ahí se nos escapen algunos que lleguen por el proceso de maduración y sí pueden tener éxitos ellos a futuro en algunos del club, como te lo repito. Otros en otro lado. ¿Quiénes le han sorprendido a ustedes sus cualidades de los que, de los chicos que usted ha trabajado? ¿Quiénes le han llamado mucho la atención?

Es que todos tienen cualidades diferentes. Nosotros tenemos ese privilegio de tener a los jugadores que tienen cualidades especiales. Por ejemplo, Jeremy probablemente sea el que mejor cabecea de todo el equipo. Te estoy hablando de reserva, de primera. La calidad que tiene Romero siendo ambidiestro. La velocidad de ejecución que tiene Puerto, que ir en velocidad y poder tener la facilidad de sacar un remate. Ahora ves la técnica de los demás muchachos que juegan, de Jeremy, David, que estuvo ahorita con la selección jugando como lateral izquierdo. Lo hicimos jugar de lateral izquierdo por la necesidad porque no había laterales izquierdos en reserva y ahora él domina la pierna izquierda. Claro, hay muchos, por así decirte, todos tienen, diferentes cualidades y características, hay como cinco jugadores de estos que son ambidiestros, Elías, que tiene un lanzamiento extraordinario. Entonces, voy a decir que son jugadores con características especiales, que tenemos la bendición de que se pudo juntar ese grupo. No nos podemos vanagloriar nosotros de que nosotros, bueno, que seleccionamos lo mejor, que somos los que mejor trabajamos y eso no, tenemos la bendición de que Dios nos puso justo en el momento que se está dando esto, este proceso. Le consultaba si con esta nueva generación se pueden venir los nuevos cuatro fantásticos o seis, ocho por ahí. Para mí yo creo que no es bueno las comparaciones. Pues todos son momentos. Es como comparar a estos cuatro fantásticos, con la generación del 2000 o más antes, con siempre han tenido logros, son jugadores especiales, pero de cada jugador y la afición tiene acostumbrarse a, a vivir la, a vivir los momentos especiales que tienen cada con cada uno de ellos.