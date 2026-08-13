"Búho" Meléndez califica de amargo el empate y avisa: "Vamos a ir a hacerlo..."

El defensor azul también anticipó el complicado duelo ante Municipal en el estadio El Trébol de Guatemala y destacó la motivación que representa el clásico frente a Olimpia que se avecina para el conjunto dirigido por Javier López.

Cristopher “Búho” Meléndez habló en la zona mixta tras el empate de Motagua ante Cartaginés por la Copa Centroamericana y se refirió al vacío que lució el estadio Nacional, además de analizar el sabor amargo que dejó el resultado y las posibilidades de clasificación.

Luego del empate ante el Cartaginés. ¿Al final a qué sabe? Digo, porque ganando se clasificaba a las siguiente ronda No, la verdad que un empate amargo, un empate amargo, la verdad que queríamos ganar en casa, clasificar aquí en casa con la afición, lastimosamente no se pudo y vamos a ir a hacerlo a Guatemala, Dios primero.

Después de este resultado, Búho, ¿cómo mirás el panorama? ¿Complejo? Digo, por un cierre en una cancha muy complicada como es el Trébol

Sí, sabemos que va a ser complicado ir a jugar a Guatemala, pero como te digo, somos Motagua, ya estamos acostumbrados a estos tipos de partidos e ir a hacer las cosas de la mejor manera para sacar el resultado que queremos.

¿Por qué este Motagua tiene estas dos caras? Oye, un Motagua que salió a proponer, a buscar el resultado, lo encuentran, más allá de las ocasiones que generan, y el domingo, otro Motagua. ¿Por qué creés que les pasa esto?

No, la verdad que yo siento que cada partido tiene su afán y su desenvolvimiento, pero lastimosamente el domingo pasado vivimos una mala tarde, y hoy se vivió algo bonito, lastimosamente no se concretó.

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¿Ves factible a este Municipal? No sé si te diste tiempo, Búho. ¿Ves factible a este Municipal, que es el que les toca cerrar a ustedes? No sé si te ha dado chance de verlo en la competencia

No, la verdad, es como diría tu colega, cada partido es diferente. Todos los equipos que están ahí, si están acá en este torneo, es por algo.

¿Pero sí lo has visto?

Sí, sí lo he visto, lo he visto en los partidos que jugaron contra Cartaginés. Sabemos que es un equipo complicado, más en casa, se hace sentir más la afición, que es importante.

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¿Qué tanto afecta la afición? ¿Qué tanto afecta, por ejemplo, ese grito, el hostigamiento, o a vos te motiva más?

No, la verdad que me motiva con un partido que le podemos ir a hacer allá y con un gol que le hagamos.

Búho, ¿cómo has tomado el rol? Porque hoy por hoy estás quedando como el referente, titular del equipo. Vos sos de los más antiguos, pero sos el capitán y el que está dentro de la cancha. ¿Cómo has tomado el rol que te han dado ahora Javier?

No, la verdad que lo he tomado con humildad, gracias a Dios. Es base de trabajo que sigo aquí, gracias a Dios. Y lo he tomado con responsabilidad, ¿no? A orientar a los cipotas, a los más pequeños, al amor al escudo y nada más. Echarle para adelante siempre.

¿Y cómo traducirle eso a la gente en las gradas? Porque los ha ido abandonando, Búho. Son los campeones y hoy 3.000 personas para el campeón nacional que se está jugando en la fase clasificatoria. No sé si te parece bueno eso

No, la verdad que no sabré responderte. Tal vez estén enfadados por el partido que pasó el domingo, nada más. Se le acepta nada más y esperemos verlo acá el domingo apoyarnos.