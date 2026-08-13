Davis Flow firma contrato con Platense: ¿cuándo podrá debutar en Liga Nacional?

Davis Obed Silva Antúnez, conocido popularmente como Davis Flow, ha firmado su primer contrato como jugador profesional con el club Platense de Puerto Cortés. El famoso tiktoker y cantante de 27 años está más cerca que nunca de cumplir su sueño de la infancia. Aunque no siguió el proceso tradicional de fuerzas básicas, recibió esta oportunidad gracias al gran impacto y popularidad que ha construido en las plataformas digitales.

Según conoció Diario DIEZ, Flow ya estampó su firma y pronto estará disponible para entrar en la convocatoria del entrenador Raúl Cáceres. Una de las cosas que más ha sorprendido al cuerpo técnico del equipo "selacio" es su disciplina: Davis es de los primeros en llegar a los entrenamientos y demuestra un alto compromiso con el proyecto deportivo. El próximo partido del Tiburón es contra Génesis PN.

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