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Davis Flow firma contrato con Platense: ¿cuándo podrá debutar en Liga Nacional?

El Tiktoker ya ha estampado su firma en contrato con el Platense y su debut en Liga Nacional se avecina.

Davis Flow firma contrato con Platense: ¿cuándo podrá debutar en Liga Nacional?

Davis Flow ya es nuevo jugador del Platense para el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

 ChatGTP
13 de agosto de 2026 a las 18:58

Davis Obed Silva Antúnez, conocido popularmente como Davis Flow, ha firmado su primer contrato como jugador profesional con el club Platense de Puerto Cortés.

El famoso tiktoker y cantante de 27 años está más cerca que nunca de cumplir su sueño de la infancia. Aunque no siguió el proceso tradicional de fuerzas básicas, recibió esta oportunidad gracias al gran impacto y popularidad que ha construido en las plataformas digitales.

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Según conoció Diario DIEZ, Flow ya estampó su firma y pronto estará disponible para entrar en la convocatoria del entrenador Raúl Cáceres. Una de las cosas que más ha sorprendido al cuerpo técnico del equipo "selacio" es su disciplina: Davis es de los primeros en llegar a los entrenamientos y demuestra un alto compromiso con el proyecto deportivo. El próximo partido del Tiburón es contra Génesis PN.

Davis Flow entrenando con Platense. El Tiktoker buscará dar de qué hablar en la Liga Nacional de Honduras.

Davis Flow entrenando con Platense. El Tiktoker buscará dar de qué hablar en la Liga Nacional de Honduras.

Con esta contratación, Davis Flow se une a Saúl Fox ("La More") como parte de los influencers hondureños que incursionan en el fútbol federado, recordando que Fox firmó previamente con el Atlético Choloma.

Davis Flow se desempeña como delantero y buscará, a base de goles y trabajo duro, consolidarse en el equipo y construir su propia historia en el deporte nacional.

Trayectoria y datos clave de Davis Flow

Davis Flow es un popular rapero, creador de contenido e influencer hondureño que ha captado la atención mediática por su paso al fútbol profesional y por sus momentos virales en internet.

Música y redes: Inició publicando videos de freestyle en YouTube alrededor de 2014. Con el tiempo se consolidó en la música urbana con temas como “Rip Menor Menor”, “Volver el Tiempo” y “Ganga”.

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Salto al fútbol: Su incorporación a las prácticas de Platense FC ha generado un amplio debate sobre la presencia de creadores de contenido en el ámbito deportivo profesional. Ahora ha firmado contrato.

Momento viral en TikTok: Se convirtió en tendencia tras hacerle bromas y piropos a Emma Coronel (esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán) durante una batalla en vivo, reaccionando con evidente nerviosismo cuando sus seguidores le explicaron de quién se trataba.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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