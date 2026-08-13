Marathón amenaza al Estelí de Diego Vázquez: así quedó la tabla con Herediano en vilo

El Grupo B de la Copa Centroamericana se ha convertido en una auténtica caldera. Lo que parecía un camino marcado para algunos clubes dio un giro radical tras la última jornada, cuando el Marathón de Honduras firmó un triunfo vital 0-3 como visitante frente al Antigua de Guatemala. Este resultado no solo revivió las esperanzas del conjunto hondureño, sino que dejó al cuadro guatemalteco oficialmente eliminado del torneo y apretó al máximo la tabla de posiciones. El planteamiento táctico de Silvio Rudman fue clave para que el cuadro verdolaga consiguiera los tres puntos fuera de casa. Con goles de Nicolás Messiniti, Yairo Moreno y Damin Ramírez, Marathón se impuso 0-2 en Guatemala y alcanzó las 4 unidades tras cumplir con sus primeras dos visitas. El estratega argentino volvió a demostrar su capacidad para gestionar partidos de alta exigencia en torneos internacionales, devolviendo a su equipo a la pelea directa por un boleto a la siguiente fase.

Con la salida de Antigua de la contienda, la disputa por los dos cupos a cuartos de final se reduce ahora a cuatro aspirantes. En la cima de la tabla se encuentran el Real Estelí, dirigido por Diego Vázquez, y el Alianza de El Salvador, ambos con 6 puntos. Sin embargo, no se pueden confiar, pues Marathón acecha muy cerca desde la tercera casilla con sus 4 unidades, mientras que el Herediano de Costa Rica se encuentra en una situación más comprometida, urgido de resultados para mantener sus opciones con vida.



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