Antigua vs Marathón EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Copa Centroamericana

El Club Deportivo Marathón afronta este jueves uno de los partidos más importantes de su participación en la Copa Centroamericana 2026, con la misión de representar de la mejor manera al fútbol hondureño y conseguir un resultado que le permita mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional. El conjunto verdolaga se trasladó hasta Guatemala para medirse al Antigua GFC, uno de los clubes más competitivos del fútbol chapín, en un encuentro que promete ser intenso debido a la necesidad que tienen ambos equipos de sumar. El duelo se disputará en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, escenario donde el cuadro local intentará aprovechar el respaldo de su afición para conseguir su primera victoria de la competición.

Marathón llega a este compromiso después de haber descansado la jornada anterior en la Copa Centroamericana, por lo que ha tenido tiempo para preparar con mayor detalle un partido que puede marcar un punto importante en su camino dentro del certamen. Los dirigidos por el cuerpo técnico verdolaga saben que conseguir puntos fuera de casa puede terminar siendo determinante cuando llegue el momento de definir a los equipos que continuarán con vida en el torneo. El equipo sampedrano tuvo un buen estreno internacional al conseguir un empate en territorio costarricense frente al Herediano. Aunque no pudo regresar a Honduras con los tres puntos, el conjunto hondureño dejó buenas sensaciones y demostró que tiene argumentos para competir de igual a igual ante rivales de distintos países de la región. Ahora, Marathón tendrá una nueva prueba lejos de casa y deberá mostrar carácter en un escenario complicado. El objetivo principal será evitar una derrota y, si las circunstancias del partido lo permiten, intentar conseguir una victoria que le permita dar un importante salto en la clasificación del grupo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El panorama es completamente diferente para Antigua GFC. El conjunto guatemalteco, dirigido por el argentino Mauricio Tapia, afrontará el compromiso con la obligación de sumar sus primeros tres puntos de la competición para mantener con vida sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase. Antigua no ha tenido el inicio que esperaba en la Copa Centroamericana. En su primera presentación perdió 2-1 frente al Alianza de El Salvador, mientras que posteriormente sufrió una nueva derrota, esta vez por 2-0 como local ante el Real Estelí de Nicaragua.

Los dos resultados dejaron al conjunto chapín sin puntos después de sus primeras presentaciones y lo colocaron en una situación complicada dentro del Grupo B. Por ello, el partido ante Marathón adquiere una importancia especial para los locales, que necesitan reaccionar inmediatamente si quieren evitar quedar prácticamente eliminados de la competición. Real Estelí marcha en la parte alta del grupo con seis puntos, mientras que Alianza suma tres unidades. Marathón y Herediano aparecen con un punto cada uno, por lo que la pelea todavía se mantiene abierta y cualquier resultado puede modificar considerablemente la clasificación. El duelo también tendrá un ingrediente especial para los aficionados hondureños, ya que Antigua GFC cuenta entre sus filas con el atacante Kevin López, futbolista que es conocido por su paso por el fútbol de Honduras. López tendrá la oportunidad de enfrentarse a Marathón defendiendo los colores del conjunto guatemalteco, en un partido donde seguramente buscará convertirse en una de las piezas importantes del equipo dirigido por Mauricio Tapia.

Para el conjunto verdolaga, sumar en Guatemala será fundamental pensando en el cierre de la fase de grupos. Marathón disputará sus dos últimos compromisos de la Copa Centroamericana 2026 en condición de local, una situación que puede jugar a su favor si logra conseguir un resultado positivo en el estadio Pensativo. Una victoria sería, sin duda, el escenario ideal para los hondureños, ya que les permitiría sumar cuatro puntos y colocarse en una posición mucho más favorable de cara a sus últimos encuentros. Sin embargo, un empate tampoco sería mal negocio, especialmente porque mantendría a Marathón por delante de Antigua y le permitiría definir buena parte de sus posibilidades frente a su propia afición.

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