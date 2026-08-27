Olimpia, el rey de Centroamérica: ganó el clásico ante Saprissa y cierra líder del grupo

El Club Deportivo Olimpia se quedó con el clásico centroamericano. El Viejo León derrotó 2-1 al Saprissa de Costa Rica en un vibrante cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 y volvió a demostrar que está dispuesto a pelear por el trono del fútbol de la región. El conjunto olimpista bajó de las nubes al monstruo morado y cerró una fase de grupos prácticamente perfecta. Con este triunfo, Olimpia terminó como líder del Grupo D con 12 puntos, producto de una campaña impecable que lo coloca entre los grandes candidatos para conquistar el torneo. La fiesta fue completa en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Ante un espectacular ambiente provocado por el llenazo de la afición olimpista, el equipo dirigido por los albos dio un auténtico golpe de autoridad frente a uno de los clubes más laureados de Centroamérica.

ASÍ SE VIVIERON LAS ACCIONES

Apenas al minuto 10, Olimpia tuvo una oportunidad clarísima para abrir el marcador. Edwin Rodríguez sacó una espectacular asistencia para Jorge Benguché, quien ingresó al área con mucho peligro y soltó un potente derechazo. El remate llevaba dirección de gol, pero el guardameta del Saprissa reaccionó de gran manera y se lanzó para evitar la caída de su portería. Sin embargo, la resistencia costarricense duró solamente dos minutos más. Al minuto 12 llegó el primer gol de la noche. Tras un saque de banda ejecutado por Félix García, Emanuel Hernández se elevó para disputar el balón con Kendall Waston y, de manera poco habitual, terminó conectando la pelota con la espalda. El extraño pero efectivo remate sorprendió completamente al arquero del Saprissa y terminó en el fondo de las redes. ¡Gol del Olimpia y explosión total en el Estadio Nacional! No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El León quería aprovechar el momento y apenas al minuto 14 volvió a acercarse con peligro. Jorge Benguché recibió la pelota y sacó nuevamente un potente disparo, pero el guardameta del conjunto morado apareció otra vez para detener el remate y mantener con vida al Saprissa.

El conjunto costarricense intentó reaccionar y al minuto 25 estuvo cerca de encontrar el empate. Kervin Arboine apareció dentro del área olimpista, pero no logró conectar correctamente la pelota cuando tenía una oportunidad inmejorable. La defensa del León respiró aliviada ante una acción que pudo terminar en gol. Un minuto más tarde, al 26, Olimpia volvió a la carga. Edwin Rodríguez levantó un centro peligroso que encontró a Kilmar Peña en el segundo palo. El futbolista olimpista apareció en una buena posición, pero no logró sacar el remate de manera efectiva y desperdició una nueva oportunidad para aumentar la ventaja. El dominio del equipo hondureño continuó en los últimos minutos de la primera mitad. Al minuto 40, Jorge Benguché volvió a ganar en las alturas y conectó un poderoso cabezazo que parecía destinado a terminar dentro del arco. Sin embargo, el portero del Saprissa realizó una espectacular intervención y se lanzó para mandar la pelota a un costado. Olimpia no bajaba la intensidad. Al minuto 41, nuevamente estuvo cerca del segundo tanto. Esta vez fue Emanuel Hernández quien apareció en el área tras el cobro de un tiro de esquina y conectó un cabezazo que pasó rozando el poste. Saprissa sufría y el León estaba cada vez más cerca de ampliar la diferencia.

SEGUNDO TIEMPO El complemento comenzó con la misma intensidad y Olimpia volvió a generar peligro rápidamente. Al minuto 47, Emanuel Hernández apareció nuevamente para conectar un cabezazo que pasó muy cerca del arco morado. La jugada continuó y el balón terminó en los pies de Raúl García, quien no lo pensó dos veces y sacó un potente disparo, pero la pelota se marchó por encima del travesaño. Saprissa también comenzó a adelantar sus líneas y al minuto 51 tuvo una de sus mejores oportunidades del partido. Sinclair recibió el balón de espaldas dentro del área, consiguió girarse ante la marca de los defensores y sacó un potente remate que llevaba mucho peligro. Sin embargo, Edrick Menjívar estuvo atento bajo los tres palos y reaccionó de gran manera para controlar el disparo en dos tiempos y evitar el empate. El partido entró en una etapa de mucha intensidad. Saprissa buscaba el empate, mientras Olimpia esperaba el momento adecuado para golpear nuevamente. Y ese momento llegó al minuto 69. El León encontró el segundo tanto de la noche. El lateral Cuello ganó por la banda y sacó un centro hacia el área, el guardameta del Saprissa no pudo quedarse con el balón y dejó un rebote que fue aprovechado por Jorge Benguché, el delantero olimpista apareció completamente solo y solamente tuvo que empujar la pelota al fondo de las redes.

El Estadio Nacional explotó. Olimpia ganaba 2-0 y parecía encaminarse tranquilamente hacia una nueva victoria en la Copa Centroamericana. Pero Saprissa no estaba muerto. El conjunto costarricense reaccionó rápidamente y al minuto 74 consiguió descontar. Mariano Torres recibió el balón y sacó un potente zurdazo que terminó en el fondo de las redes, colocando el 2-1 y devolviendo la tensión al clásico centroamericano. El monstruo morado se lanzó con todo en busca del empate y apenas dos minutos después volvió a generar peligro. Al minuto 76, Sinclair ganó por arriba y conectó un cabezazo que pasó muy cerca del arco defendido por Edrick Menjívar. Olimpia comenzaba a resistir los embates de un Saprissa que se jugaba sus últimas cartas. Los minutos finales fueron de máxima tensión. El equipo costarricense adelantó todas sus líneas y buscó por diferentes vías el gol de la igualdad, mientras el albo defendía con uñas y dientes una ventaja que significaba mucho más que tres puntos. El pitazo final finalmente llegó y desató la locura en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Los jugadores del Olimpia celebraron junto a una afición que respondió durante los 90 minutos y que terminó festejando una victoria especial ante uno de los grandes clubes de Centroamérica.