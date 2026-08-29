La frase de Brayan "La Playa" sobre Benguché antes de debutar con Génesis

El influencer hondureño Brayan "La Playa" se encuentra a las puertas de un hecho inédito en el balompié catracho: hacer su debut oficial en la Liga Nacional vistiendo la camiseta del Génesis. De sumar minutos frente a Marathón en la quinta jornada, el popular TikToker se convertirá en el primer creador de contenido en disputar un encuentro de máxima categoría en el país.
A la espera de la decisión del director técnico Fernando Mira, el atacante atendió a los micrófonos de DIEZ antes de ingresar a la cancha del Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para compartir sus sensaciones.
AQUÍ PUEDES VER EN VIVO GÉNESIS VS MARATHÓ POR DIEZ, GOTV Y HCH
En una amena conversación, "La Playa" reveló la posición en la que ha venido trabajando en los entrenamientos, el número que lucirá en su espalda y dedicó palabras de admiración para el delantero de Olimpia, Jorge Benguché.
LA ENTREVISTA
¿Cómo estás previo al debut?
"No sabemos si vamos a debutar, pero estamos listos y aprovechando la oportunidad".
¿Qué puesto vas a jugar?
"De delantero, de eso hemos estado entrenando y vamos a ver qué nos toca hoy".
¿Similar a Jorge Benguché o mejor?
"No, no... Máximo respeto al Toro. Cada quien tiene lo suyo. No soy mejor, o no sé, ahí se va a demostrar, pero repito, máximo respeto para Benguché".
¿Qué número vas a usar? ¿Y si metes gol cómo lo vas a celebrar?
"El 21 que dice B. La Playa. Celebrar con los compañeros porque ellos son los que me han abierto las puertas y me han ayudado a estar aquí, pero nada especial. Si hay penal no lo pateo yo, ya está asignado".
¿Cómo le entiendes al profe Fernando Mira?
"Bien, como todos. Habla "portuñol" y sí le entiendo. Es lo bonito del fútbol, que el lenguaje es universal".
¿Con quién te llevas más?
"Con todos, Balanta, Araújo, pero con todos hay buen rollo. Mido 1.92 de altura y pie 12.5".