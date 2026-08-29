La frase de Brayan "La Playa" sobre Benguché antes de debutar con Génesis

El influencer hondureño Brayan "La Playa" se encuentra a las puertas de un hecho inédito en el balompié catracho: hacer su debut oficial en la Liga Nacional vistiendo la camiseta del Génesis. De sumar minutos frente a Marathón en la quinta jornada, el popular TikToker se convertirá en el primer creador de contenido en disputar un encuentro de máxima categoría en el país.

A la espera de la decisión del director técnico Fernando Mira, el atacante atendió a los micrófonos de DIEZ antes de ingresar a la cancha del Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para compartir sus sensaciones.

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En una amena conversación, "La Playa" reveló la posición en la que ha venido trabajando en los entrenamientos, el número que lucirá en su espalda y dedicó palabras de admiración para el delantero de Olimpia, Jorge Benguché.