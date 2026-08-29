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La frase de Brayan "La Playa" sobre Benguché antes de debutar con Génesis

Brayan "La Playa" cada vez está más cerca de debutar en la Liga Nacional de Honduras con Génesis.

29 de agosto de 2026 a las 14:35

El influencer hondureño Brayan "La Playa" se encuentra a las puertas de un hecho inédito en el balompié catracho: hacer su debut oficial en la Liga Nacional vistiendo la camiseta del Génesis. De sumar minutos frente a Marathón en la quinta jornada, el popular TikToker se convertirá en el primer creador de contenido en disputar un encuentro de máxima categoría en el país.

A la espera de la decisión del director técnico Fernando Mira, el atacante atendió a los micrófonos de DIEZ antes de ingresar a la cancha del Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para compartir sus sensaciones.

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En una amena conversación, "La Playa" reveló la posición en la que ha venido trabajando en los entrenamientos, el número que lucirá en su espalda y dedicó palabras de admiración para el delantero de Olimpia, Jorge Benguché.

LA ENTREVISTA


¿Cómo estás previo al debut?

"No sabemos si vamos a debutar, pero estamos listos y aprovechando la oportunidad".

¿Qué puesto vas a jugar?

"De delantero, de eso hemos estado entrenando y vamos a ver qué nos toca hoy".

¿Similar a Jorge Benguché o mejor?

"No, no... Máximo respeto al Toro. Cada quien tiene lo suyo. No soy mejor, o no sé, ahí se va a demostrar, pero repito, máximo respeto para Benguché".

¿Qué número vas a usar? ¿Y si metes gol cómo lo vas a celebrar?

"El 21 que dice B. La Playa. Celebrar con los compañeros porque ellos son los que me han abierto las puertas y me han ayudado a estar aquí, pero nada especial. Si hay penal no lo pateo yo, ya está asignado".

¿Cómo le entiendes al profe Fernando Mira?

"Bien, como todos. Habla "portuñol" y sí le entiendo. Es lo bonito del fútbol, que el lenguaje es universal".

¿Con quién te llevas más?

"Con todos, Balanta, Araújo, pero con todos hay buen rollo. Mido 1.92 de altura y pie 12.5".

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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