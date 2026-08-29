Así se vivió la remontada de Marathón sobre Génesis en La Paz

- ¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS! Marathón derrotó al Génesis 1-2 en el Estadio Roberto Suazo Córdova con goles de Damin Ramírez (48') y Jonathan Bueso (53'). El equipo local se había puesto ventaja al filo del descanso con el tanto de Roger Sanders. 95' Se va a terminar el partido. Marathón está llevándose tres puntos importantes fuera de casa. 92' Se quedó corto el tiro libre de Araujo. El Génesis no aprovechó esas jugadas a balón parado durante todo el compromiso. 90' Se agregan seis minutos en La Paz. 88' Está dejando muchos espacios ahora el Génesis que Marathón podría aprovechar para sentenciar el encuentro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE 86' Se va Messiniti e ingresa Farioli y sale Jonathan Bueso por Luis Montoya en los verdes.

85' Alderete erró un gol cantado. El delantero del Génesis quedó solo ante Rougier y envió su remate a un costado, aunque la jugada ya no contaba por fuera de juego. 84' ¡ARRIBA! Disparo de Josman Figueroa tras una buena jugada que se marchó a las nubes. El Génesis está sufriendo su primera caída en casa. 83' Lo intentó Isaac Castillo fuera del área y la defensa local manda al córner. 80' Sexto tiro de esquina del Génesis y Rougier sale con los puños para despejar el peligro. 78' Se fueron 'Camavinga' Núñez y Mosquera en el Génesis para darle entrada a Walter 'Colocho' Martínez y Carlos Arzú. 75' Pelotazo buscando a Yeison Mejía y Balanta tiene que salir de su portería para cortar con la cabeza. 73' Se recupera Rougier tras el encontronazo con Félix.

70' Pase filtrado para Bryan Félix y sale Rougier para cortar, pero se lleva la peor parte. El arquero argentino se queja de un golpe en el rostro. 68' Manotazo de Argueta sobre el 'Camavinga' Núñez y el Génesis pide la amarilla. Luego, el tiro libre de Araujo no tuvo peligro. 66' Y ahora Jonathan Bueso es retirado del campo por molestias físicas. Se duele bastante el futbolista que anotó el segundo para la visita. 65' Sin reacción el equipo de Fernando Mira que está perdiendo su invicto de local. 60' Se cumple una hora de partido y Marathón está consiguiendo los tres puntos en La Paz. 58' Balón que controla Rougier tras un tibio intento del conjunto canino. 55' Se ha descontrolado el Génesis en este complemento. Lo comenzó ganando y ahora va perdiendo con dos tantos en cinco minutos.



- Grosero error de Mosquera tras el pase de Gamboa en la zona baja y Jonathan Bueso aprovecha para anotar el segundo de los verdes y firmar la remontada ante Génesis. 53' ¡¡¡GOOOOOOOL DE MARATHÓN!!! 52' Fue todo para Damin. Isaac Castillo entra al partido y toma su lugar. 50' Malas noticias en Marathón: el goleador Damin Ramírez se lesionó y tiene que ser retirado del terreno de juega en camilla. - Javier Arriaga lanza el tiro libre que se estrella en la barrera y el balón le cae a Damin Ramírez que marca un golazo al ángulo. La prendió de primera el '10' verdolaga y Balanta solo voló para la foto. 48' ¡¡¡GOOOOOOLLLL DE MARATHÓN!!! 47' Peligroso tiro libre para Marathón. Damin y Javier Arriaga se perfilan para disparar. Veremos quién decide finalmente. 46' Disparo de Carlos Argueta y Mosquera mete la pierna para desviar al tiro de esquina. Salió con todo el 'Monstruo' buscando el empate. 45' ¡EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO! - Primer cambio en Marathón: ingresa Yeison Mejía por Lester Carcamo. - ¡NOS VAMOS AL DESCANSO! Génesis está venciendo a Marathón con el único tanto de Roger Sanders que fue revisado por Merlin Soto en el FVS. 45+3' El Génesis tomó el control del partido tras abrir el marcador. Se va a ir con la ventaja mínima al descanso. 45' Se añaden seis minutos más al primer tiempo.

43' Tras revisar la acción por varios minutos, la árbitra Merlin Soto confirma que el tanto del Génesis sube el marcador. Marathón está cayendo en La Paz. 40' Se está revisando la jugada del gol por el FVS por una presunta mano de Alderete antes del remate de Sanders. - Gran jugada de Meléndez por la derecha para enviar el centro, la pantalla de Alderete y por atrás aparece Roger Sanders para marcar el 1-0 de los caninos. 39' ¡¡¡GOOOOOOOOL DEL GÉNESIS!!! 38' Atrapa sin problemas Rougier el tiro libre de Araujo. Le faltó colocación y potencia al brasileño para derrotar al meta argentino. 37' Tarjeta amarilla para Javier Arriaga por falta sobre Alvarado y tiro libre para el cuadro canino. 35' La contra que se perdió el Génesis. El pase del 'Camavinga' Núñez fue muy pasado para Alderete cuando atacaban cuatro del equipo local contra tres de los verder. 30' ¡ROUGIER! Tremendo disparo del 'Camavinga' Núñez desde fuera del área y el portero de Marathón se lanza para desviar al córner.

28' Se reanuda del partido. Génesis y Marathón siguen empatando 0-0. 27' Se detienen las acciones por una pausa de hidratación en La Paz. 26' ¡UUUYYY! No pudo controlar Meléndez el centro desde la izquierda y Rougier se queda con la redonda. 24' Disparo de Carlos Argueta que se marcha por un costado. No está fino el 'Monstruo' al momento de sorprender a Balanta. 20' Remate totalmente desviado de Damin. Seguimos sin goles en La Paz. 19' Despeja la zaga verdolaga y pasa el peligro tras ese balón parado. 18' Tiro libre indirecto a favor del Génesis. Se prepara el brasileño Gabriel Araujo para ejecutar. 17' Disparo del capitán Edwin Maldonado que se va por arriba de la portería de Rougier. El primer intento de los 'caninos'.



15' Pase largo de Damin buscando a Bueso y el balón termina por el costado. Manos arriba para el Génesis. 10' Marathón despejó sin problemas el córner e intentó salir a la contra, pero se equivoca en el pase. Pasa el peligro en ambos lados. 9' Primer tiro de esquina del partido y es para el Génesis. Acá podría estar el primero de la tarde. 6' ¡BALANTA! Lo intentó Messiniti con un disparo dentro del área y el arquero colombiano mantiene el empate a cero. Parecía en fuera de juego el argentino. 5' Falta sobre Messiniti en el centro del campo y balón para la visita. 3' Centro de Daniel Meléndez desde la derecha y corta la zaga verdolaga. Salió con todo el Génesis buscando el primer tanto. - ¡ARRANCÓ EL PARTIDO EN LA PAZ!

- ALINEACIÓN TITULAR DEL GÉNESIS: Ronaldo Balanta; Kevin Pérez (Sub-20), Manuel Gamboa, Juan Mosquera, Gabriel Araujo; Roger Sanders, Edwin Maldonado, Denilson Núñez, Daniel Meléndez; Elías Alderete y Ángel Alvarado (Sub-20).

- ALINEACIÓN TITULAR DE MARATHÓN: Jonathan Rougier; Natanael Martínez, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Tomás Sorto, Jonathan Bueso, Damin Ramírez; Carlos Argueta, Nicolás Messiniti y Lester Carcamo (Sub-20).



- Alberth Elis y Jonathan Paz (lesionados) y Chuy Pérez, Henry Figueroa y Yairo Moreno (descanso) no viajaron con el conjunto verdolaga. - Marathón ya se encuentra en el Estadio Roberto Suazo Córdova para enfrentar a los 'caninos' y con bajas.

Génesis FC y Marathón se enfrentan este sábado desde las 3:00 PM por la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Nacional, un partido que podrá disfrutarse exclusivamente a través de las pantallas de Diario Deportivo DIEZ, GOTV y HCH. El estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz es el escenario que alberga este atractivo compromiso entre dos equipos que llegan con diferentes objetivos, pero con la obligación de sumar puntos y seguir escalando posiciones en el campeonato hondureño. Además, el encuentro marca la segunda gran transmisión de esta alianza entre los medios de Grupo OPSA y HCH, una propuesta que busca llevar el fútbol nacional a los aficionados con una cobertura completa y una experiencia diferente.