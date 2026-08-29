EN VIVO: Welcome pone a ganar a Platense contra Independiente

El conjunto "Selacio", dirigido por Raúl Cáceres, llega golpeado y encendido en alarmas. Ocupa los últimos lugares tras registrar apenas un punto de 12 posibles (tres derrotas y un empate).

El torneo Apertura 2026-2027 sigue su marcha este sábado a las 5:15 p.m. con un duelo lleno de urgencias en el Estadio Francisco Morazán. Platense recibe al Atlético Independiente de Siguatepeque por la quinta jornada de la Liga Nacional de Honduras, en un choque donde ambos equipos viven realidades completamente opuestas.

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Con nueve goles en contra y graves problemas en ataque, el "Tiburón" necesita ganar para salir del fondo del abismo. Además, Cáceres busca romper su mala racha personal ante técnicos europeos: acumula cuatro juegos sin vencerlos y solo registra un triunfo en siete enfrentamientos de este tipo.

Por su parte, el Independiente llega con el ánimo al tope y mostrando una clara mejoría juego a juego. Aunque arrancaron la temporada cayendo 1-0 ante Marathón, las "Panteras" de Siguatepeque suman tres partidos seguidos sin perder: un triunfo 2-1 sobre Choloma y dos valiosos empates 1-1 frente a rivales de peso como Real España y Génesis.

Independiente buscará mantener la tendencia positiva, pues las últimas visitas de entrenadores de dicho continente al feudo de Platense han dejado un saldo a favor de cinco victorias y un empate.

El encargado de impartir justicia será el árbitro central Julio Güity, acompañado por los asistentes Leónidas Hernández, Jassiel Padilla y Kevin Ulloa como cuarto árbitro. El encuentro será transmitido en vivo por la señal de Deportes TVC.